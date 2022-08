Tuffi: i triestini Cosetti e Barnaba pronti per gli europei

Nella specialità "tuffi grandi altezze" due atleti triestini parteciperanno ai campionati europei 2022. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: manca sempre meno alla prima prova ufficiale di quella che è considerata una nuova specialità. Per la prima volta infatti nella storia sarà introdotta, tra le specialità olimpiche, l'High Diving.

L'Italia sarà rappresentata da cinque atleti tra cui due della Triestina Nuoto: Elisa Cosetti, classe 2002, già wildcard al Red Bull Cliff Diving l'anno scorso, prima donna italiana a competere a soli 19 anni, e Andrea Barnaba, classe 2004, al suo esordio assoluto in una competizione ufficiale. La gara prevede, dal 18 al 21 agosto, 4 tuffi per ognuno, dalla piattaforma 27 metri per Andrea Barnaba e da 20 metri per Elisa Cosetti.