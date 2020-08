Triveneto meeting: Simone Biasutti vola a 16,40 m e segna un nuovo record regionale

Il caloroso tifo del pubblico di casa ha esaltato il portacolori della Trieste Atletica Simone Biasutti che si è reso protagonista di una convincente prestazione grazie alla quale ha riscritto il proprio primato personale e il record regionale assoluto. Nella gara maschile di salto triplo del 13° Triveneto Meeting, svoltosi allo Stadio Grezar, si è imposto lo spagnolo Pablo Torrijos (16,86 m) ma sul terzo gradino del podio ha trovato spazio l’allievo di Claudio Loganes, autore di una solidissima serie e di un sensazionale balzo a 16,40 m con il quale Biasutti ha migliorato la miglior misura all time regionale, che già gli apparteneva: «sono molto soddisfatto, avevo delle sensazioni fantastiche e nonostante nei primi tre salti non abbia eseguito una rincorsa corretta, sono arrivato a buone misure. Successivamente sono riuscito a tenere alta la tensione e all’ultimo tentativo è venuta fuori una misura che mi ha dato la conferma di come agli Assoluti di fine mese potrò dire la mia».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.