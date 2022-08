Campionati di vela d'altura, il tricolore va a De Gemmis e Magnani

MONFALCONE (Gorizia) - Si è conclusa quest’oggi l’edizione 2022 del Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura 2022, ospitata dal Marina Monfalcone e organizzata dallo Yacht Club Monfalcone. La quarta e ultima giornata di regata non ha visto lo svolgimento di alcuna regata per assenza di vento. Dalla classifica dopo cinque prove disputate nei tre giorni precedenti arriva il verdetto circa i nomi dei nuovi Campioni Italiani di Vela d’Altura 2022, premiati alla presenza del Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, arrivato oggi a Monfalcone.

Gruppo 1

Nel Gruppo 1, classe Regata, il titolo tricolore va allo Swan 42 Morgan V di Nicola de Gemmis (YC Barion) con alla tattica Paolo Montefusco e al timone Mario Zaetta. Per il team di Gemmis è il quinto titolo tricolore, il primo con la nuova barca. Morgan V precede l’altro Swan 42, Be Wild di Renzo Grottesi (YC Portocivitanova) timonato da Roberto Strappati con Michele Regolo alle chiamate tattiche. Terzo gradino del podio per Athyris, il Grand Solei 48 R di Sergio Taccheo (LNI Monfalcone), che si laurea Campione Italiano nella classe Crociera.

Gruppo 2

Nel gruppo 2, classe Regata, il nuovo Campione Italiano è il Corsa 915 di Alex Magnani (YC Cattolica) con Sandro Montefusco al timone affiancato alla tattica da Matteo Ivaldi. Doppia soddisfazione per Alex Magnani (a bordo impegnato all’albero) che è anche il costruttore del Corsa 915. Medaglia d’argento per l’X35 Trottolina Bellikosa Race dell’armatore-timoniere Saverio Trotta (YCM Gargano) e terzo posto per l’altro X35, Extrema, di Andrea Bazzini (CV Ravennate) timonato da Michele Mazzotti con alla tattica Paolo Scutellaro. Extrema si laurea campione nella classe Crociera con Andrea Bazzini che può festeggiare insieme ai coarmatori Claudio Casali, Massimo De Zerbi, Paride Beseschi il quarto titolo italiano.