Vela: ottimi risultati per il Circolo della Vela Muggia Olimpic Sails Optimist Regatta

Si è conclusa ieri, domenica 27/6 la nona edizione della Olimpic Sails Optimist Regatta, ormai tradizionale appuntamento per i giovanissimi della classe Optimist.

Sei le prove svolte nelle 2 giornate di regata; sabato la flotta di oltre 150 barche ha svolto 3 prove nel campo di regata situato nel Vallone di Muggia mentre domenica dopo la prima prova nel vallone le altre due sono state portate a conclusione al largo di Punta Sottile.

Ecco i nomi dei premiati nelle rispettive categorie:

CADETTI (45 iscritti):

1° Cristian Castellan (CDVM),

2° Giuseppe Montesano (CNTSIRENA),

3° Giulio Bolletti (SVOC),

1° femmina: Costanza Tomasin (SVBG)

JUNIORES (108 iscritti):

1° Francesco Tesser (STV),

2° Aurora Ambroz (CDVM),

3° Mattia Di Martino (SVBG),

1° femmina Aurora Ambroz (CDVM)

Il direttore sportivo del Circolo della Vela Muggia Anna Postogna ha definito questa giornate intese ed emozionanti non solo per quello che succedeva a Muggia ma anche per quanto si stava disputando a Cadiz in Spagna durante il Campionato Europeo Optimist.