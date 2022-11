Festa Venjulia, vittoria contro i rivali storici del Rivera

Il Venjulia Rugby Trieste festeggia la vittoria nella 1ª sfida della Coppa Interregionale a eliminazione diretta. I "cani sciolti" hanno superato all'Ervatti il Rugy Rivera, che negli anni si è rivelata un'autentica bestia nera per la compagine triestina. É così anche nelle prime fasi della gara disputata sabato a Prosecco, dove per il Venjiulia si segnala il recupero della terza linea Ciusa e l'assenza dell'estremo Atena per infortunio.

La cronaca del match

Inizio shock per i ragazzi del trio Metz-Lombardo-Iachelini: un calcio stoppato e un rimbalzo fortunoso mandano in meta il Riviera, con il Venjulia che reagisce ma soffre oltremodo in mischia chiusa. Dopo dieci minuti di stallo una splendida azione che coinvolge tutti i trequarti vede i padroni di casa risalire il campo e marcare con l'ala Iachelini: gli ospiti però reagiscono subito con due calci di punizione portandosi sul 7-13. Sono ancora i trequarti a riportare a galla i giuliani, con un'ottima giocata alla mano sull'asse Godina-Iachelini-Bencich che marca la meta del sorpasso. Primo tempo che si chiude sul 14-13 per i padroni di casa.

Uno stallo che perdura anche per i primi 15 minuti della seconda frazione: un'intuizione di Tommasini G. porta il Venjulia in meta per la terza volta, con Paris a mancare la trasformazione che avrebbe dato il break di vantaggio. La partita é ben lontana dall'essere finita: una fantastica difesa dei giuliani tiene il Riviera lontano dalla linea di meta per cinque lunghi minuti, e sul successivo contrattacco Lisetto marca in bandierina dopo una bella azione corale. Tripudio sugli spalti e partita che sembra essere in ghiaccio sul +13 Venjulia, ma il Riviera ne ha ancora e marca la meta di sfondamento del definitivo 26-20. C'è tempo per le ultime azioni che però non influenzano il risultato finale.

"Una prova di cuore, difesa e ottime accelerazioni al largo - sono le parole di coach Metz - Ci sarà ancora da lavorare su alcune situazioni di gioco in settimana per arrivare al meglio all'appuntamento di domenica, sempre in casa contro il Rugby Villadose, per la semifinale della Coppa Interregionale".