Il rugby del Venjulia si mette in mostra, al Savoia la presentazione ufficiale

TRIESTE - Il rugby triestino gode di buona salute e la conferma arriva dalla presentazione del Venjulia Rugby Trieste in programma presso la sala Imperatore dell'hotel Savoia Excelsione, dalle 18:30 di oggi 14 settembre. I componenti della squadra invaderanno pacificamente gli spazi dell'hotel negli stessi giorni in cui il triestino Giacomo Nicotera, punto fermo della nazionale italiana di rugby che è nato e cresciuto atleticamente con i colori del sodalizio biancorosso, è sceso in campo con l’Italrugby ai Campionati mondiali che si stanno svolgendo in Francia. Dalla categoria Under 6 fino ad arrivare alla prima squadra, che quest’anno sarà impegnata nel Campionato di serie C Triveneto, passando per l’intero settore giovanile fino ad arrivare agli Old-Veterani Over 35, gli atleti del sodalizio presieduto da Maurizio Boz verranno presentati da Leonardo Zannier, cantante, attore e regista che non ha mai smesso di praticare il rugby.

Stagione 2023-2024, si parte

Un Venjulia che presenterà anche il nuovo direttivo societario, oltre alle attività agonistiche della stagione che sta per cominciare. Il campo “Ervatti” di Borgo Grotta Gigante ha già accolto, dopo la pausa estiva, i circa 200 tesserati, maschi e femmine, che hanno scelto di misurarsi nel gioco della palla ovale, assieme a un gruppo di tecnici che li stanno allenando a uno sport dalla forte valenza educativa. Disciplina inclusiva ed adatta a tutti, così la società in una nota stampa, "il rugby permette di porre particolare attenzione allo sviluppo motorio di chi lo pratica, ma che veicola soprattutto un insieme di valori universali, la cui importanza supera i confini del rettangolo di gioco: lealtà, rispetto, corag gio, sostegno, amicizia e dive rtimento".

L'effetto che fa

La stagione che sta per iniziare presenta già una importante novità, dal momento che la società del presidente Boz, giunto al suo secondo mandato, ha stretto una sinergia con il Juvenilia Rugby di Bagnaria Arsa, ambizioso sodalizio con il quale i biancorossi collaboreranno per il settore giovanile. Il primo appuntamento ufficiale della stagione è in programma il prossimo 24 settembre. Presso il campo Ervatti (con inizio alle 10:30) si terrà infatti il consueto "Open day", evento che permetterà a tutti i bambini e le bambine, dai 4 anni in su, di avvicinarsi a questo affascinante sport, anche solo per correre dietro a una palla ovale e per vedere l’effetto che fa.