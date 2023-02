Il Venjulia ritrova la vittoria contro il Pordenone

Nel pomeriggio di domenica il Venjulia era chiamato a una prova di solidità, per dimostrare che quello di domenica scorsa a Conegliano Veneto era stato solamente un incidente di percorso.

E così è stato, con i ragazzi del trio Metz-Lombardo-Iachelini che, pur non avendo disputato la migliore delle partite, hanno avuto la meglio del Pordenone Rugby nel derby regionale. Il Venjulia arrivava alla sfida con i naoniani con qualche defezione: oltre ai lungodegenti Bencich e Benci si registravano anche svariate assenze in mischia. Da registrare però il rientro, direttamente nella formazione titolare, di Zornada, dopo più di 3 anni assenza. Nelle ottime condizioni dell'Ervatti di Prosecco (soleggiato, poco vento, campo in discrete condizioni) il Venjulia non parte col piede giusto: dopo aver risposto a un calcio di punizione del Pordenone i giuliani subiscono al 13'; la prima meta degli ospiti, non trasformata, che vale il 3-8

ospite. Bisogna attendere la metà del primo tempo per vedere finalmente gli alabardati marcare, proprio con il rientrante Zornada che schiaccia dopo un calcio di punizione giocato veloce. Sull'immediata ripartenza però i giuliani si fanno trovare distratti, e il 10 avversario marca la meta

del 10-15.

I giuliani però non mollano, si riportano sotto con un piazzato di Atena e all'ultima azione del primo tempo segnano, ancora con Zornada, la meta del 18-15. La partita torna subito in parità nel secondo tempo con un piazzato degli ospiti, ma il Venjulia sembra finalmente trovare il proprio ritmo, prendendo possesso della metà campo avversaria e segnando la meta del 25-18 con Iachelini. Sembra che possa finalmente arrivare l'allungo dei giuliani, ma un giallo al numero 8 Bregant garantisce 10 minuti di superiorità agli ospiti che ne approfittano subito, riportandosi in parità.

È ancora una volta Zornada, non appena le squadre tornano in parità numerica, a sfondare la linea avversaria segnando il definitivo 32-25 a 15' dal termine e garantendo anche il bonus offensivo ai padroni di casa.

C'è ancora tempo per un giallo per parte e un piazzato fallito dal Venjulia, con gli ospiti che non riescono però a creare ulteriori situazioni pericolose: la partita termina così 32-25. Appuntamento ora a domenica 19 febbraio, sempre al Campo Ervatti, per la sfida al Rugby Alpago.