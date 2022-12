Il Venjulia Rugby passa anche a Villadose

Seconda giornata del girone 1 promozione serie C triveneto, il Venjulia Rugby Trieste affronta fuori casa il rugby Villadose. Giornata fredda e piovosa, avversario sempre insidioso e formazione rimaneggiata per far fronte a numerose assenze specialmente nella linea dei trequarti, ma

nonostante tutto la formazione Triestina riesce ad affermarsi ancora una volta col punteggio di 18 a 28. Partita complicata che, dopo un calcio di punizione iniziale del Villadose, vede il Venjulia imporre il proprio gioco marcando con il pilone sinistro Lorenzo Livotti la prima meta del match. Vantaggio che da quel momento il Venjulia sarà in grado di mantenere per tutta la partita, grazie alle mete di Simone Tommasini, di Giacomo Boltar e ai calci in mezzo ai pali di Michelangelo Atena e di Davor Paris. La classifica vede attualmente la formazione giuliana prima a parimerito con

Belluno e Riviera a 9 punti. La successiva giornata di campionato vedrà il Venjulia Rugby Trieste ospitare in casa il Pordenone Rugby domenica 22 gennaio.

Il tabellino

Rugby Villadose - Venjulia Rugby Trieste 18-28 (0-4)

Venjulia Rugby Trieste: 15 Atena, 14 Cattarini, 13 Benci, 12 Paris, 11 Tommasini S., 10 Miccoli G., 9

Lisetto, 8 Bregant, 7 Zubin, 6 Boltar, 5 Dal Prà, 4 Miccoli B., 3 Livotti, 2 Esposito, 1 Feltrin.

A disposizione: 16 Pedol, 17 Capaccioli, 18 Blaskovic, 19 Fracassi, 20 Tommasini Gio., 21 Pipan.

Marcatori: Livotti, Tommasini S., Boltar.

Trasformazioni: Paris (2/2), Atena (0/1)

Calci di punizione: Atena (3/3)

Man of the match: Livotti

Classifica: Belluno 9; Venjulia 9, Riviera 9, Conegliano 5, Villadose 4, Alpago 0, Pordenone 0, Montebelluna 0.