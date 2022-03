"Festa del cross", sabato al via il Campionato Italiano di Corsa Campestre: attese 4 mila persone

Saranno oltre 4 mila le persone, tra atleti, dirigenti e accompagnatori, che il 12 e il 13 marzo prenderanno parte al Campionato Italiano di Corsa Campestre. L'evento, che si snodetà sul tracciato tra il campo Ervatti di rugby e l’Aerocampo di Prosecco, è stato presentato oggi nel salotto azzurro del palazzo municipale di Trieste.



All’incontro sono intervenuti l’assessore allo Sport del Comune di Trieste Giorgio Rossi, che nel messaggio di benvenuto ha ribadito la passione e l’impegno della città per l’atletica leggera, il sindaco di Sgonico Monica Horvatin, il presidente della Fondazione CRTrieste Tiziana Benussi, il presidente di Trieste Atletica Alessio Lilli e il segretario generale della FIDAL FVG Franco De Mori. Presenti tra gli altri anche l'assessore allo Sport del Comune di Sgonico Martina Budin, il presidente della Fidal provinciale Giacomo Biviano e il segretario di Trieste Atletica Omar Fanciullo. Assegnato dalla Fidal a Trieste Atletica che l’ha organizzato, l’importante Campionato rappresenta il primo evento “gold” della Federazione nel 2022 e prevede di accogliere in città nel fine settimana oltre 2500 atleti dai 14 anni in su ai quali si aggiungono almento1500 persone tra dirigenti e accompagnatori.

L'evento

L’evento, che vede il supporto della Regione FVG, del Comune di Trieste, della Fondazione CRTrieste e di una lunga serie di partner che hanno voluto garantire il proprio sostegno, comincerà ufficialmente alle 14.00 di sabato 12 marzo con le staffette femminili per chiudersi domenica 13 marzo con la gara delle allieve. I Campionati Nazionali assegneranno i titoli per ognuna delle 10 categorie individuali, per le società e per le Regioni, che saranno rappresentate dai cadetti, atleti cioè nati nel 2007/2008. Sabato alle 18.00, terminate le staffette (assolute e master), l'attenzione si sposterà in piazza Unità d'Italia a Trieste dove, alla presenza delle massime autorità della FIDAL e delle istituzioni locali con il sindaco Roberto Dipiazza, sfileranno tutte le rappresentative regionali della categoria cadetti per accendere ufficialmente il braciere della manifestazione. Questo appuntamento assume, per il mondo italiano dell’atletica, un significato ancora maggiore in questa stagione sportiva dato che l’Italia ospiterà tra pochi mesi, esattamente l’11 dicembre al parco della Mandria di Venaria Reale (Torino), la rassegna continentale di Corsa Campestre.

"Sport Live"

Da segnalare infine che, sempre nell’ambito delle iniziative previste per il Campionato Italiano di Corsa Campestre, già dalle ore 15.30 di oggi, in piazza Sant’Antonio, grazie alla collaborazione con 12 ASD cittadine, si terrà "Sport Live", una tre giorni di esperienze sportive gratuite per giovani e adulti. Prenotazioni online compilando un “form” dedicato sul sito festadelcross2022.triesteatletica.com.