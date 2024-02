Vicenza-Triestina 2 a 0 | Le pagelle: L'Unione non c'è più, la "cura" Bordin fa quattro sconfitte su quattro

VICENZA - Non c'era bisogno di mandare via Attilio Tesser, perché quando si manda via un allenatore lo si fa perché non si può mandare via tutta la squadra e, contestualmente, dal cambio di guida tecnica ci si aspetterebbe una reazione da parte dei giocatori. Invece, dopo quattro partite sulla panchina della Triestina, Roberto Bordin porta a casa altrettante sconfitte. Il 5-3-2 visto oggi è l'ennesimo e assurdo cambio di modulo messo in campo per affrontare un Vicenza fisicamente in palla reduce da quattro vittorie consecutive. La partita smette di essere equilibrata dopo 12 minuti, ovvero quando Vallocchia e Correia pasticciano davanti alla difesa e consegnano il pallone a Della Morte che, dal limite dell'area, infila un non incolpevole Matosevic. Il centrocampo alabardato non c'è e la difesa è costretta a fare gli straordinari. Davanti Lescano e Minesso sono quasi del tutto assenti. Nel secondo tempo il Vicenza passeggia e raddoppia con Talarico, abile a sfruttare una sbandata della retroguardia. I cambi non incidono e i biancorossi scavalcano l'Unione per la prima volta dall'inizio di stagione. Peggio di così non si può fare.

Matosevic 5.5

Sul primo goal sembra non essere piazzato particolarmente bene. Sul secondo Talarico lo fulmina da due passi. Bravo al 50' su Della Morte.

Anzolin 5.5

Prestazione senza infamia e senza lode. Sul giro palla della difesa si ritrova spesso male con il corpo e costretto a verticalizzare di prima con il destro. Voto figlio della prestazione collettiva.

Malomo 5

Nel primo tempo cerca di metterci il fisico, ma non sempre trova vantaggio. In mischia prende un pugno che l'arbitro non vede (e che avrebbe portato all'espulsione del giocatore del Vicenza). Nel secondo tempo prende un giallo, come tutta la difesa. Così così.

Struna 5

Nei primi 45 minuti cerca di giocare spesso in verticale, ma le sue verticalizzazioni non producono quasi mai niente di buono. Sul goal del raddoppio vicentino sbanda, come tutto il reparto difensivo.

Pavlev 5

Non è colpa sua, ma quel celebre giocatore che Stella e Menta avevano menzionato nella conferenza stampa di presentazione di Bordin nessuno l'ha ancora visto. Sbaglia quasi tutto. Tempi della giocata, servizio a supporto dei propri compagni di squadra, i cross non sono da calciatore professionista. Nel primo tempo ha un paio di sussulti, ma quando arriva sul fondo per crossare siamo al dilettantismo.

Correia 5

Sul goal dell'1 a 0 per i padroni di casa lui e Vallocchia la combinano come mai si era visto in tutto il campionato. In alcuni frangenti del secondo tempo assieme a Celeghin sembrano la strana coppia, nel senso che in due non fanno un giocatore.

Celeghin 5

Viene ammonito per un fallo su Ronaldo e gioca tutta la partita con il freno a mano tirato. E' lento nelle giocate e fa spesso confusione. Esce al 65' per El Azrak. Irriconoscibile.

Vallocchia 4.5

Non ha gamba. I calci piazzati sono inguardabili e calciati senza cattiveria. Siamo davvero anni luce dal giocatore visto nella prima parte di stagione. Dispiace, ma così è davvero difficile.

Lescano 4.5

Un'incornata al 70' è il primo sussulto di tutta la partita. Col 10 sulle spalle e con l'esperienza che ha dovrebbe dare la carica al resto della squadra, invece sembra essere tra i primi a mollare.

Minesso 4.5

Nella prima mezz'ora è fantasma. Alcune sponde, il tentativo falloso di una rovesciata e nient'altro. Esce al 65' per Vertainen. Poco, davvero poco.

Gunduz sv

Non valutabile.

El Azrak 6

Dà un po' la scossa, come sempre, alla squadra quando si trova in difficoltà.

Petrasso sv

Non valutabile

Vertainen 5.5

Un paio di incornate e nulla più.