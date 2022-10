Sistiana corsaro a Corno di Rosazzo

Vittoria esterna pesantissima per il Sistiana Sesljan, che oggi a Corno di Rosazzo in casa della Virtus Corno trova il terzo successo consecutivo nel settimo turno del campionato di Eccellenza del Friuli Venezia Giulia. A decidere il match in favore della formazione allenata da mister Godeas un calcio di rigore trasformato da Germani.

in formazione rimaneggiata, gli ospiti si portano in vantaggio dopo soli 10 minuti: Colja in area si procura un tiro dal dischetto e Germani trasforma: è 0-1. Al 15’ prova rispondere la Virtus con tentativo - alto - di Sittaro. Al 20’ si registrano due contrasti dubbi in area ai danni di Germani e Gotter su cui l’arbitro fa cenno di proseguire. Alla mezz'ora la conclusione di Don costringe Colonna a distendersi. Al 32’ Colja David dalla destra per

un soffio non incrocia Disnan, la ribattuta ritorna a Disnan che conclude da fuori di poco alto. Nel finale di tempo la Virtus cerca con convinzione il pareggio: al 43’ Don spara alto. Al 46’ gran protesta della Virtus Corno per un fallo di mani in area non ravvisato dall’arbitro e si va al riposo con il Sistiana Sesljan avanti di un gol.

Nella ripresa il ritmo della gara non cambia: la Vistus continua a spingere mentre il Sistiana Sesljan difende a denti stretti il vantaggio e cerca il raddoppio. Nel primi minuti la punizione di Sittaro deviata dalla barriera viene neutralizzata da un provvidenziale Colonna. Al 12’ Gotter, da

posizione defilata, dalla sinistra schiaccia la sfera che si alza a campanile costringendo Nutta a deviare in angolo. Al 20’ la punizione di Sittaro quasi un assist per Kanapari che conclude a fil di palo. Due minuti più tardi di nuovo Kanapari, vince un contrasto mettendo la sfera di poco a lato. Al 23’ la Virtus rimane in dieci per l’espulsione di Don per fallo di reazione. Al 36’ tentativo da limite di Crosato Luca da fuori area. Al 37’ Gotter, dalla sinistra, supera il portiere in uscita, la conclusione viene salvata sulla linea da Martincigh che devia la sfera sopra la traversa. Nel finale c’è ancora tempo per il diagonale di Fall che si spegne sul fondo. Nei cinque minuti di recupero incrementati a otto da continue interruzione, al 53’ l’arbitro al triplice manda sotto la doccia le due squadre.