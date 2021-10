Virtus-Triestina 0 a 0 | Le pagelle: AAA emozioni cercasi, Unione da Chi l'ha visto

Una partita dove per trovare un tiro in porta bisogna consultare google. Dopo la sconfitta in casa contro l'Albinoleffe, la Triestina di Bucchi torna dalla trasferta contro la Virtus Verona con un punto. Pochissime le emozioni e le occasioni da goal sono state merce rara. Sui singoli vi sono alcune sufficienze per l'impegno.

Martinez 6

Non si vede praticamente mai all'opera, se non per i rinvii lunghi sulle punte.

Lopez 5

Sostituito nel secondo tempo. Dopo neanche 30 secondi si fa ammonire per una brutta entrata su un avversario (errori che un capitano non dovrebbe commettere).

Ligi 5.5

Poca qualità, poco gioco, poco tutto.

Capela 5.5

Quando mancano due minuti e ferma Rapisarda che sta battendo una rimessa laterale velocemente allora si capisce che qualcosa non quadra.

Negro 5.5

Chi l'ha visto.

Giorno 5.5

Il campo è stretto, ma non può essere un'attenuante. Il pallone deve muoversi più rapidamente e la manovra deve partire dai suoi piedi. Ergo, deve velocizzare il gioco.

Galazzi 5.5

Bene il primo tempo per qualità delle giocate. Nel secondo tempo è rimasto in spogliatoio.

Crimi 5.5

Vedi Negro.

Iotti 5.5

Vedi Crimi

Iacovoni 6

Buona per l'impegno, porta le paste.

De Luca 5

Le zanzare dovrebbero pungere. Il condizionale ha stufato però.

LItteri 5.5

Vedi Iotti