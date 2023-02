Virtus-Triestina 0 a 0 | Le pagelle: Unione solida e di carattere, stop alla striscia negativa

VERONA - La prima di Gentilini sulla panchina alabardata dice che questa Triestina è cambiata. I greghi portano via un punto dall'ostico campo della Virtus, mettendo in mostra alcuni momenti di buon gioco e una solidità difensiva quasi mai in pericolo. Buone le prestazioni di Tavernelli (migliore in campo tra i rossoalabardati), Celeghin e Gori. Così così Felici e Paganini. Domenica impegno casalingo con la Pro Sesto. Poi spazio alle parole del presidente Giacomini.

Matosevic 6.5

Una parata fondamentale nle primo tempo. Per il resto non rischia quasi niente. Anche lui dà sicurezza al reparto difensivo.

Germano 6

Esce a qualche minuto dal termine per infortunio. Buona prestazione. Ogni tanto sbaglia nella manovra, ma copre la fascia molto bene. Va rivista la collaborazione con Paganini.

Masi 6.5

Sempre in posizione. Dà sicurezza a tutto il reparto, regalando solidità alla squadra. Ci voleva.

Piacentini 6

Fa buona guardia. Solido.

Rocchetti 6

Bene quando sovrappone su Felici per liberargli l'uomo. Al 33' scaglia un bel mancino verso la porta dei veronesi ma il pallone finisce di poco a lato. Unica nota stonata: non puoi giocare in serie C e non saper crossare con l'uomo davanti.

Gori 6.5

Filtro a centrocampo. Qualche imprecisione nel fraseggio ma buona prestazione.

Celeghin 6.5

Palla al piede gioca quasi sempre bene. Sul piano della corsa forse va un po' rivisto, ma dà grande equilibrio al centrocampo. Metronomo.

Paganini 5.5

La danza in cui si esibisce ogni tanto per saltare l'uomo non porta mai alla superiorità numerica. Se viaggia a ritmi elevati dà il suo contributo. Al contrario, le prestazioni sono sempre mediocri.

Felici 5.5

Tanta manovra ma nessuna giocata degna di nota. Al 30' legge male il cross di Gori che attraversa tutta l'area e finisce a lato. Nel secondo tempo sparisce quasi dal campo.

Adorante 5.5

Squillo al 38' e poco altro. Esce per Mbakogu. La sensazione è che con Tavernelli e Mbakogu dovrà sudarsi il posto.

Tavernelli 7

Il migliore dei rossoalabardati. Si muove su tutto il fronte offensivo. Non sbaglia quasi mai l'appoggio e fa salire la squadra quando serve. Al 45' spara bene di destro dal limite ma il portiere della Virtus blocca senza difficoltà. Al 53' va di nuovo vicino al goal, sempre con un destro da fuori. Esce a pochi minuti dalla fine per Minesso.

Mbakogu 6

Appena entrato rischia subito il golazo con uno scavetto che finisce fuori. Si muove bene e trova spesso la sponda. Legge male il cross messo dietro da Paganini. Lotta su ogni pallone.