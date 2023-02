L'Antica Sartoria parte bene ma non basta: passa il Porcia

Niente da fare questo weekend per le bianconere contro il Porcia. Nel primo set le sartine partono a razzo con un'ottima ricezione e una buona difesa, che consentono un gioco al centro devastante di Bodigoi e Zanne, vere spine nel fianco delle avversarie. Sono loro a trascinare il Volley Club in un set che non lascia alcun margine di incertezza. Inizia il secondo set ed è tutta un'altra musica: il Porcia spinge al massimo al servizio e in attacco, soprattutto coi posti 4 e la difesa del Volley Club non riesce a trovare le contromisure un set chiuso nettamente a favore del Porcia.

Il terzo set vede la reazione del Volley Club ma il predominio del Porcia in fase di attacco fa sì che anche questo periodo sia a loro favore. Il quarto ed ultimo set si gioca sulla falsariga dei precedenti, con un Porcia che gioca bene e in modo pulito, sia in difesa che in attacco. "Un gran peccato non essere riusciti a dare continuità ai precedenti i risultati - è il commento dello staff bianconero - la pausa non ha agevolato la continuazione della striscia positiva va dato merito Comunque merito alle avversarie che hanno giocato in maniera molto pulita e di alto livello. Sicuramente non è stata la nostra miglior partita ma lavoreremo con convinzione per raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati".