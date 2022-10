Vittoria convincente per il Rosso Volley Club Trieste

Ottima prova del Rosso Volley Club Trieste nella seconda gara del campionato di Serie D. I bianconeri hanno superato 3-2 l'Altura, retrocessa quest'anno dalla Serie C. La gara è combattuta fin dalle prime battute: punto a punto si arriva così fino a metà del primo set, dove alcuni errori dei padroni di casa permettono agli ospiti di allungare il passo e portarsi a casa il temporaneo 0-1 con il parziale 20-25. Il secondo set appare come la copia del primo: nessuna delle due squadre è disposta a lasciare il passo agli avversari, ma grazie ad un muro più solido e compatto rispetto al primo set, il Rosso Volleyclub riesce a contenere gli attacchi avversari e a portarsi a casa il secondo set 26-24. Nel terzo set non c'è storia. I padroni di casa partono con l'acceleratore e mettono in difficoltà l'Altura con una buona battuta e ottime realizzazioni in attacco. Finisce 25-18 ed è 2-1. Nel quarto periodo i ragazzi allenati da Rota partono più contratti e non riescono a chiudere la partita. Ne approfitta l'Altura che gestisce il vantaggio e azione dopo azione aumenta il distacco fino a vincere il set con un netto 15-25. Si arriva così al quinto e decisivo set: il Volley Club inizia con decisione, realizza i primi punti e, portandosi in vantaggio, lotta fino alla fine, aggiudicandosi l'incontro con il 15-11 che fissa il punteggio sul definitivo 3-2.

Così coach Diego Rota: "Sapevamo di affrontare una squadra di alto livello, abituata a giocare in una categoria superiore e che ci avrebbe messo in difficoltà. Sono contento della prestazione dei ragazzi che con grinta e cuore hanno affrontato l'incontro. Ci sono stati dei momenti in cui gli avversari ci hanno messo in difficoltà, ma siamo stati bravi a reagire". L'allenatore della formazione triestina si è soffermato sulle buone prestazioni dei suoi giocatori: "Nel contesto ci tengo a sottolineare la buona prestazione a muro di Micali e gli attacchi vincenti di Sutter, Scrignani e Sartori che hanno saputo scegliere sempre la soluzione giusta per concretizzare il punto. Buone anche le scelte di alzata del nostro palleggiatore Smaila che in più occasioni è riuscito a spiazzare l'ottimo muro avversario. Il tutto grazie ad una buona ricezione e difesa del libero Kraghel. Ottimo anche il supporto in battuta di Blocher".