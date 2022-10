Volley, l'Antica Sartoria non completa la rimonta

Sabato presso la palestra Cobolli si è svolto il match tra il Volley Club Trieste e l’ostico Buia, che si è distinto per un ottimo avvio e si trova ai piani nobili della classifica. Le padrone di casa partono in sordina e non riescono a trovare il filo del gioco. Le ospiti ne approfittano e allungano portandosi subito sullo 0-1. La seconda frazione è la fotocopia della seconda: gli innesti a metà set di Beltrame e Detoni e di una frizzante Mele - al debutto - alzano il ritrmo ma la distanza è troppo grande: è 0-2 dopo due periodi. Nel terzo set le alabardate scendono in campo con un altro piglio: iniziano a battere con convinzione mettendo in seria difficoltà le avversarie e con una difesa ben organizzata vincono nettamnete il set sviluppando un ottimo gioco riaprendo il match: 1-2. Il quarto set è ancora più di marca Volley Club Trieste, che migliora ulteriormente tutti i fondamentali tra cui il muro ed è con un netto 25-15 porta la gara al tie break.

Nel quinto e ultimo atto è lotta punto a punto con il Buia, che approfitta delle ingenuità delle padrone di casa fino al break decisivo, portato a casa con carattere e esperienza: finisce 2-3. "Prestazione con alti e bassi, peccato per la partenza, ci eravamo abituati ad un ottimo approccio alle partite ma l’attenzione in questo caso è mancata - commenta Coach Stefini - Sotto due a zero però è importante vedere una reazione come quella messa in campo oggi: abbiamo giocato 2 grandi set crescendo ancora nel gioco al centro".