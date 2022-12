Antica Sartoria ad un passo dal colpaccio a Fagagna

Una partita impazzita quella disputata in serie C dall'Antica Sartoria che contro il Fagagna Chei De Vile per un soffio non riesce a portare a casa punti importanti in chiave salvezza. Finisce 3-1 in favore delle friulane. Il primo set è capolavoro bianconero, con le ragazze guidate dal coach Andrea Stefini che partono a razzo, distinguendosi sia in ricezione che difesa, con ottime prestazioni in regia di Vattovaz, dei martelli Rescali, Irene Udina e Currò e della libera Mele. L’importante vantaggio accumulato consente alle bianconere triestine di vincere la prima frazione, vanificando il tentativo di recupero delle avversarie in un finale al cardiopalma che ha visto uscire capitan Currò per un risentimento muscolare. Nel secondo e terzo set la Sartoria subisce tuttavia il ritorno delle avversarie, capaci di sistemare la battuta e ridurre gli errori, creando così difficoltà alle triestine che non riescono a concretizzare in attacco. Il quarto e ultimo set, in una Fagagna affollata di tifosi, è punto a punto in un batti e ribatti senza risparmio ma alla fine è la squadra di casa a imporsi ai vantaggi.

“Siamo consapevoli che il rendimento in trasferta non è ancora all'altezza di quello in casa – così l’allenatore bianconero Andrea Stefini - ma siamo andati molto vicini a fare un ulteriore guizzo in avanti. Il primo set abbiamo giocato molto bene soprattutto in ricezione e difesa costringendo le avversarie a sbagliare. Peccato la discesa nella parte centrale della partita ma il quarto set, nonostante Fagagna abbia alzato notevolmente il livello di gioco, anche noi abbiamo espresso una pallavolo da squadra competitiva.