Il Volley Club Trieste sconfitto di misura dal Latisana

Si è disputata ieri presso la palestra "Cobolli" di Trieste la seconda gara di campionato di Serie C dell'Antica Sartoria Napoletana Volley Club Trieste, che cede sotto ai colpi del quotatissimo Latisana. Gara intensa e dai ritmi elevatissimi fin dal primo set, che vede le sartine avanti per larghi tratti. Nella fase finale, però, alcune sbavature di troppo agevolano il rientro delle avversarie, che di esperienza chiudono la rimonta e si aggiudicano il primo set ai vantaggi: 25 a 27.

Nella seconda frazione il Latisana spinge sull’accellatore conducendo il set, ma non riesce ad allungare su un Volley Club che trova in Rescali e la capitana Currò i riferimenti per gestire le offensive avversarie. Udina in avanti e gli inserimenti di Crucitti e Vattovaz in palleggio portano maggior peso alla formazione triestina, che arriva per prima al set point. Ai vantaggi però l’ago della bilancia tende ancora in favore del determinato Latisana, che chiude 28 a 30 e si porta sullo 0-2.

Nel terzo set è subito Latisana a fare il break al servizio allungando sulle padrone di casa. Detoni supporta lo sviluppo del gioco sul fondamentale di costruzione le centrali Barnabà e Bodigoi fanno gli straordinari, ma non basta: il break è difficile da colmare, la gara non cala di intensità e spirito agonistico e si va punto a punto con il distacco costante che chiude il set 20 a 25 in favore delle ospiti.

"Oggi andiamo a casa soddisfatti per la prestazione ma molto arrabbiati per la sconfitta - sono le parole di coach Stefini - Analizzando nei dettagli la partita abbiamo fornito una prestazione di buon livello, superiore rispetto rispetto alla prima di campionato contro un avversario forte e di grande esperienza. Sono estremamente contento dell’ approccio con il quale le ragazze hanno affrontato la partita, complimenti in particolare alle più giovani che sono scese in campo".