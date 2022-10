Il Rosso Volley Club supera il Reana in trasferta

Il Rosso Volleyclub si è imposto 2-3 in casa del Reana, tornando a casa con il bottino pieno dopo una trasferta per niente facile. La squadra ospite inizia bene, prendendo subito le redini della partita, ma commette troppi errori in battuta, che permettono agli avversari di restare in corsa fino alla fine del set, vinto 23-25 dal Rosso Volleyclub.

Nel secondo set cambia tutto, si invertono i ruoli e questa volta è il Reana a prendere le redini della partita portandosi a casa il set per 25-13. Il terzo set è forse quello più combattuto, dove le due squadre lottano punto a punto fino a chiudere il set per 22-25 a favore della squadra ospite. Si va così al quarto set, anche questo condizionato da molti errori in battuta e poca determinazione in fase di attacco. Nonostante le sue mancanze, la squadra ospite riesce a mettere in difficoltà i padroni di casa e a vincere il set per 17-25. Nel quinto set si assiste a quanto visto nei set precedenti, si alternano buone prestazioni a errori da ambo i lati. Il Rosso Volleyclub si impone 8-15 e sigilla la gara vincendo 2-3.

"Partita strana. In tutti i set abbiamo alternato lucidità a confusione, e ci siamo lasciati influenzare da certe scelte arbitrali che ci hanno condizionato. - commenta il coach Diego Rota - In poche occasioni siamo riusciti a mettere in difficoltà il nostro avversario in ricezione, mentre siamo riusciti a contenere i loro attacchi con buoni muri e una difesa pronta e vigile. Abbiamo sofferto molto le loro battute che non ci hanno permesso di esprimere al meglio il nostro gioco di attacco. Sono comunque soddisfatto di aver portato a casa 2 punti, che sono molto importanti per proseguire il nostro cammino".