L'Antica Sartoria si aggiudica il derby contro Eurovolley School

Weekend di festeggiamenti per l'Antica Sartoria Napoletana Volley Club Trieste. Le ragazze allenata da coach Andrea Stefini si sono imposte per 3 a 0 la sfida contro l'Euro Volley School in una Cobolli gremita per la stra cittadina. Una partita che vale punti fondamentali per la risalita in campionato e che ha visto le padrone di casa condurre sempre con un buon vantaggio. Il match si accende subito, nel primo set la gara è subito accessa con una buona fase di ricezione e cambio palla delle sartine con Udina, vera mattatrice del primo periodo con 9 punti in un solo set che si conclude con il punteggio di 25 a 18. Il secondo set si conclude ancora a favore delle padrone di casa trascinate da una concretissima Currò e un’ottima Mele al debutto da titolare come libero, il tutto a coadiuvare una precisa e attenta Beltrame in staffetta con Vattovaz in cabina di regia che consegnano alle padrone di casa il secondo parziale per 25 a 19. Terzo e ultimo set è tutto per il Volley Club, con un’ottima Rescali alla battuta e in transizione e un’ottimo contributo dei centrali che si sono alternati durante la partita che si conclude con un 25 a 8. "Siamo molto contenti della prestazione di oggi contro un avversario molto ostico, abbiamo sviluppato bene ma soprattutto con attenzione e concentrazione quello che abbiamo preparato in settimana e i frutti si sono visti in campo con una squadra attenta, precisa e che ha limato ancora la fase di ricezione e difesa - è il commento dello staff Antica Sartoria - Siamo convinti che questa vittoria sia una grande iniezioni di fiducia per le ragazze e per il lavoro che stiamo facendo e continueremo a fare".