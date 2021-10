Volley serie B: dopo due giornate Trieste a zero punti

Ancora a zero punti dopo due giornate il Cus Trieste. Nell'ultimo match è arrivato il ko contro Valsugana Padova per 3-1. "In allenamento in settimana stiamo lavorando bene, - ha detto il coach Cuturic - dobbiamo riuscire a tradurre il tutto durante le partite".

Nel frattempo sono due formazioni di Padova a guidare la classifica e due invece a chiuderla. Nel girone D di serie B maschile volley ci sono Massanzago e Monselice a primeggiare nel girone con sei punti e quindi due vittorie piene nelle prime due giornate. In fondo invece, nello spettro della retrocessione ci sono la Kioene Padova a un punto, Ravagricola Aduna Pd e anche il Cus Trieste entrambe a zero punti.

I risultati della seconda giornata

Due tie break e due risultati pieni. Kioene perde 2-3 in casa contro Portogruaro; Trebasleghe invece in casa gioca un tie break fortunato contro Il Pozzo Pradamano. Monselice batte 3-0 Ravagricola Aduna Padova, per Massanzago stesso risultato in casa contro Cornedo, idem per Olimpia Vicenza in casa contro Treviso (primo set ben condotto, nel secondo parte meglio Treviso ma l’Olimpia aggancia immediatamente e dilaga, più combattuto il terzo set che si chiude sul 25-22). A concedere un set è Valsugana Padova contro il Cus (3-1).