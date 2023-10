Alice Trampus sempre più orgoglio triestino: che inizio di campionato con l’AltaFratte

Un primo anno di ambientamento e un secondo che sembra a dir poco promettente. Alice Trampus, talento triestino classe 2004, sta dimostrando di essersi adattata benissimo alla Serie A2 di volley femminile. Dopo l’esperienza dello scorso anno con la CDA Talmassons, quest’anno indossa la casacca della Nuvolì AltaFratte Padova, neopromossa che le sta consentendo di scendere maggiormente in campo. I numeri sono finora dalla sua parte. Nella scora stagione ha totalizzato 20 presenze, mettendo a referto 53 punti, mentre in appena due gare della stagione 2023-2024 ne ha già totalizzati 24, poco meno della metà. Questo avvio sensazionale le ha permesso di essere al secondo posto della speciale classifica delle migliori realizzatrici dell’A2, dietro soltanto ad Alice Pamio e Kelsie Payne che sono arrivate a quota 25.

È l’anno giusto per l’esplosione definitiva di questa fuoriclasse di 193 centimetri? Tutta Trieste e non solo lo spera, d’altronde lo sport è nel sangue di Alice fin da quando è nata. Nella sua famiglia ci sono elementi che sono riusciti ad affermarsi nel basket (padre in primis) e altre discipline, anche se il suo esordio è avvenuto in una palestra diversa da quelle in cui ora è abituata a stupire, visto che si è cimentata con la ginnastica artistica. Dopo questa parentesi, però, per lei si sono spalancate le porte dell’Oma Trieste, società in cui è diventata uno dei fiori all’occhiello della cantera. Le ottime prove col Club Italia e poi con l’Imoco San Donà l’hanno fatta esordire in A2, per l’appunto con Talmassons, prima dell’approdo in Veneto.

Con l’AltaFratte si sta rivelando un valore aggiunto non indifferente e la fiducia di coach Rondinelli è senza dubbio di grande aiuto per la sua maturazione. Ieri sera è stata la migliore della squadra nella difficile trasferta di Montichiari contro la Millenium Brescia (sconfitta per 0-3), realizzando 8 punti, mentre all’esordio in campionato è stata ancor più straripante. Con 16 punti complessivi, infatti, Alice ha trascinato le compagne fino al tie-break, risultando ugualmente la giocatrice più prolifica della Nuvolì. Il prossimo weekend affronterà la Futura Giovani Busto Arsizio cercando di dare continuità alle sue già ottime prestazioni: l’obiettivo per questa promessa della pallavolo è di dare concretezza a uno dei più celebri modi di dire, non c’è due senza tre.