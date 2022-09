Volley maschile: alla scoperta delle nuove avversarie del CUS Trieste

Sono stati ufficialmente resi noti i calendari di Serie C Maschile per quanto riguarda il campionato di volley 2022/2023: il Cus Trieste, targato anche quest’anno MV Group, dopo la retrocessione dello scorso anno affronterà la nuova categoria con rinnovato entusiasmo, staff tecnico e rosa.

Saranno dieci le formazioni coinvolte nel girone all’italiana previsto per la Serie C 2022/2023: oltre al Cus, ci saranno anche AP Mortegliano, AR Fincantieri Asd, Libertas Fiume Veneto, Olympia, Pordenone Volley, Sloga Tabor, Soca ZKB - Lokanda Devetak, Tre Merli Volley e Viteria 2000 Prata di Pordenone. La formula prevista vedrà le prime cinque formazioni accedere ai playoff e le ultime cinque convergere nei playout, con il campionato che partirà ufficialmente nel weekend dell’8 ottobre.

Il ds cussino Gianluca Messina commenta l’uscita dei calendari, che vedrà l’esordio del Cus Trieste in casa (ore 17.00) contro l’Olympia: “Abbiamo iniziato gli allenamenti nell’ultima settimana di agosto, dunque cercheremo di accelerare ulteriormente la preparazione in vista dell’inizio del campionato. Non conosciamo tutte le avversarie perchè, di anno in anno, ci sono sempre tante variazioni: certamente due avversarie da temere saranno lo Sloga Tabor, che ha “fuso” due società slovene sotto un’unica egida, e la Triestina Volley che ha una buona tradizione e nella quale troveremo due graditi ex come Stefano Dose e Angelo Cavicchia. Il campionato si prospetta interessante e di buon livello: da parte nostra, non facciamo alcun pronostico particolare ma siamo convinti di avere una buona squadra con la quale ci potremo togliere delle soddisfazioni e divertirci, pur con una rosa in gran parte rinnovata ed anche una guida tecnica nuova. Il programma delle prossime settimane prevedrà un paio di allenamenti congiunti contro formazioni pari categoria e forse uno scrimmage contro la B del Pozzo Pradamano, già affrontata lo scorso anno”.