Buon esordio per il nuovo CUS Trieste: battuta la Polisportiva Olimpia in amichevole

Si scaldano i motori, in casa pallavolo Cus Trieste: l’MV Group di Lorenzo Robba ha affrontato, alla fine di questa settimana, la prima amichevole ufficiale nel proprio impianto in attesa della partenza del campionato, fissata per il prossimo weekend. Il “test match” ha visto, nella serata del venerdì, il Cus Trieste affrontare la Polisportiva Olimpia, formazione “creata” da un progetto di unione di alcune formazioni della comunità slovena che ha messo in piedi una squadra molto competitiva, che affronterà il campionato di Serie C 2022/2023 nello stesso girone dell’MV Group.

Qualche assenza da ambo le parti, con l’Olimpia senza Kante e la formazione di Robba priva della banda Dervishi e con un paio di elementi disponibili da inizio ottobre e risultato finale di 2 - 1 a favore degli ospiti. Il DS Gianluca Messina commenta così il test: “Ne sono derivate sensazioni positive - le parole del dirigente cussino -, abbiamo provato diverse soluzioni e rodato la squadra che potrebbe partire come sestetto titolare nelle prime partite di campionato, ma direi che in generale tutto il collettivo ha dato un buon apporto. Ora, ci prepariamo per un’altra amichevole casalinga, giovedì prossimo contro la Triestina Volley e nel frattempo affineremo alcuni meccanismi sui quali dobbiamo ancora lavorare per essere nella migliore condizione in vista dell’esordio”.