Buon esordio del CUS Trieste alle Finali Nazionali 2022 dei CNU

Esordio alle Finali Nazionali 2022 dei CNU di Cassino, per il Cus Trieste. Il team di pallavolo maschile ha ceduto 2 - 1 contro il Cus Milano, nell’ambito di una formula che prevede match al meglio dei tre set: ogni set vale un punto e dunque la delegazione capitanata da Gianluca Messina ha conquistato un punto contro una selezione che annovera diversi elementi di Serie B in rosa ed anche un atleta che milita in A3.

Predominio dei lombardi nei primi due set, che finiscono rispettivamente 25 - 17 e 25 - 14, poi il Cus Trieste reagisce nella terza frazione con una buona prova dei titolari: i triestini partono molto forte in battuta, con un break importante poi recuperato da Milano. Trieste arriva fino al 24 - 20, ma gli avversari non mollano e ricuciono nuovamente lo strappo fino al 24 pari, per poi cedere 26 - 24, cedendo al cospetto del cinismo del Cus Trieste.

“Abbiamo ottenuto un punto contro una squadra notevole - questo il commento di Gianluca Messina a fine gara - nella prossima partita ce la dovremo vedere con il Cus Viterbo, che ha perso 3 - 0 all’esordio contro la testa di serie Cus Bologna; i laziali dovrebbero essere un’avversaria più abbordabile rispetto a Milano, ma vedremo che cosa ci attende”.