Il CUS Trieste saluta il campionato e la Serie B con una sconfitta

Il Cus Trieste targato MV Group si congeda dal campionato di Serie B con una sconfitta 3-1 in casa, contro la promettente Volley Treviso: storicamente una formazione che ha un certo peso in categoria, con elementi di sicuro avvenire che spesso proseguono la loro carriera in categorie superiori, quella veneta è una squadra che desidera consolidare il quarto posto in classifica contro un Cus purtroppo già retrocesso in Serie C.

Il team di Cuturic si presenta con una formazione rimaneggiata, senza Gerdol e Lorenzo Blasi e, quindi, inizia con uno schieramento formato da Allesch, Sartori, Vecellio, Princi, Vattovaz e Gambardella, oltre al libero Dose autore di una buonissima prestazione. Nel primo set, il Volley Treviso si porta subito avanti nel punteggio mentre il Cus soffre gli importanti turni al servizio della squadra veneta e l’ottima correlazione muro-difesa della squadra di Zanin: Treviso si porta sullo 0 - 1, poi nel secondo set arriva la reazione dell’MV Group, che in queste ultime settimane comunque ha dimostrato qualità e riesce ad impattare nel conteggio dei set complessivi.

Nel terzo set, la svolta: punto a punto fra Trieste e Treviso, ma nei momenti decisivi ancora una volta gli atleti cussini non riescono a tirar fuori quel cinismo e quell’abilità nelle parti finali del set sulle palle che contano. Treviso ha maggior concretezza e vince con un rush finale sia il terzo che il quarto set, aggiudicandosi l’incontro con un bel 1 - 3. Ora, come già preannunciato dal ds Gianluca Messina in settimana, una piccola “pausa di riflessione” dove rifiatare, al termine di un campionato lungo ed impegnativo, e dove pensare al futuro della pallavolo maschile in campo Cus. Il tabellino del match:

CUS TRIESTE - VOLLEY TREVISO 1 - 3 (19-25; 25-22; 18-25; 20-25)

CUS TRIESTE: Vattovaz 14, Princi 2, Berti ne, Michelon 0, Improta ne, Vecellio 5, Dose (L), D’Orlando ne, Blasi ne, Gnani 1, Allesch 15, Gambardella 7, Sartori 9. All: Cuturic

VOLLEY TREVISO: De Col 5, Barbon 21, Milanese 1, Puppato 2, Michielan (L), Favaro 2, Filippelli 7, Cunial 9, Lazzaron 0, Murabito 1, Mazzon 6, Mazzocca ne, Amarilli (L). All. Zanin.