Il CUS Trieste seleziona nuovi giocatori per la stagione 2022-2023

Il CUS Trieste, la squadra universitaria di pallavolo maschile che nella stagione 2022-2023 disputerà il campionato di Serie C regionale, è alla ricerca di studenti universitari che siano interessati a svolgere questa attività sportiva. È dunque in corso la costruzione del nuovo roster per affrontare la categoria, a pochi mesi dalla dolorosa retrocessione in Serie B. Il CUS allenato da coach Cuturic ha infatti lottato come un leone per evitare la discesa di una categoria, ma purtroppo la classifica non l’ha premiata. Come sottolineato dalla stessa società friulana, è preferibile che i potenziali giocatori abbiano maturato esperienza pallavolista a livello regionale. Tutti gli interessati, comunque, possono chiamare la segreteria del CUS dalle 9:00 alle 12:00 (il numero è 0405587651) per lasciare il proprio nome e un recapito per essere ricontattati. In alternativa, è possibile inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo mail cus@units.it.