Volley maschile: Lorenzo Robba è il nuovo allenatore del CUS Trieste

Sarà il nuovo condottiero del Cus Trieste nel campionato di Serie C di volley maschile: per Lorenzo Robba si tratta di un “ritorno alle origini”, dopo una carriera importante che lo ha portato anche molto lontano da casa. Spetterà a lui raccogliere l’eredità di Jasmin Cuturic e ripartire con un gruppo che ha diverse conferme ed anche alcune novità interessanti.

Nell’intervista rilascia ai canali societari, ha sottolineato di non attendersi un’avventura del genere: “Personalmente non pensavo di riprendere, anche perché non mi interessava allenare tanto per allenare. Ero più attento a sviluppare un progetto con degli obiettivi e, parlandone con Davide Samec, Gianluca Messina ed il Presidente Romano Isler, è arrivata questa proposta per iniziare a pensare di fare qualcosa di più esteso con la pallavolo del Cus. Abbiamo iniziato da una settimana con la prima squadra; da qui, poi, partiremo per sviluppare un pò di idee, considerandolo anche un “anno zero” per il giovanile, i camp e le cose che servono per fare reclutamento maschile, dato che il materiale umano inizia un pò a scarseggiare in generale. Tanti ragazzi, anche giovani, spesso abbandonano perché non trovano società che proponga loro un progetto serio”.

Le impressioni sono senza dubbio positive: “Abbiamo alcuni giocatori molto buoni, questo è quello che posso dire dai primi allenamenti. C’è un nuovo palleggiatore, Pilot, che è molto valido ed arriva da un’esperienza in Serie B dove ha fatto bene; per quanto riguarda il gruppo, sto conoscendo i ragazzi e cercando di farmi conoscere e, oltre a questo, mi sto facendo un’idea di quello che dobbiamo fare per essere competitivi e credibili. Imposteremo il lavoro sul cercare di trovare la sincronia ideale fra palleggiatori e schiacciatori e dovremo fare un gran lavoro per quanto riguarda la ricezione, al fine di fornire un buon numero di palloni ai nostri palleggiatori. Sono molto contento di essere tornato e sono certo che da parte della società ci sarà la volontà di crescere a tutti i livelli; abbiamo margini enormi per migliorare, in diversi aspetti e lavoreremo proprio per questo”.