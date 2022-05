Quinto posto finale per il CUS Trieste ai CNU 2022 di Cassino

Si è conclusa con un buon quinto posto la spedizione del volley maschile targato CUS Trieste alle Finali Nazionali 2022 dei CNU (Campionati Nazionali Universitari) di Cassino. È un piazzamento degno di nota e con un pizzico di fortuna ed esperienza in più il podio sarebbe stato a portata di mano. La formazione triestina, infatti, ha totalizzato 4 punti nel proprio girone, mancando la qualificazione alle due finali (primo e secondo, terzo e quarto posto) per un soffio. In effetti, il CUS ha conquistato gli stessi punti di Milano che però è passata alla fase successiva per via di un migliore quoziente set.

Le prime due giornate hanno determinato gran parte della classifica definitiva, visto che i friulani si sono accontentati di un punto sia nella sfida d’esordio contro la già citata Milano che con Viterbo (entrambe le sconfitte sono maturate col punteggio di 2-1). Proprio i laziali sembravano una delle formazioni più abbordabili e invece hanno dato filo da torcere a Trieste. Bella ma inutile, poi, la vittoria dei triestini nell’ultima giornata contro Bologna (2-1), avversaria che poi si è piazzata al terzo posto assoluto. Campione d’Italia è stata Modena, seguita da Modena, per l’appunto Bologna e Bari.