Serie B: 4 positivi nel CUS Trieste, rinviata la gara di domani contro Padova

Il Centro Universitario Sportivo di Trieste comunica che la partita del campionato di Serie B di volley maschile, originariamente prevista per la giornata di domani, domenica 9 gennaio 2022, in quel di Padova, viene rinviata a data da destinarsi. Sono infatti quattro gli atleti positivi nel gruppo squadra friulano: stante l’elevato numero di positività nel roster, in rispetto del protocollo Fipav, è stato possibile ottenere il rinvio d’ufficio. Il resto della rosa di coach Jasmin Cuturic proseguirà le sedute di allenamento, dopo aver osservato scrupolosamente i protocolli anti-covid governativi. La data di recupero della partita di Padova verrà resa nota nei prossimi giorni.