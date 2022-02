Serie B: altro tie-break sfortunato per il CUS Trieste a Casalserugo

Perde in volata l’MV Group Cus Trieste nel turno di recupero di Serie B Maschile: i ragazzi di Jasmin Cuturic, nell’impegnativa trasferta di Casalserugo (Padova), cadono solamente al tie-break al termine di una gara dove hanno recuperato ancora una volta dal 2-0 di svantaggio. Un primo set molto combattuto, che si chiude sul 26-24 a favore dei padroni di casa dell’Aduna Volley, apre il confronto: il Cus, da parte sua, riesce ad applicare solamente in alcuni momenti le cose provate e riprovate in allenamento e questi piccoli errori costano carissimo, perché i veneti hanno un cinismo che permette loro di collezionare anche il secondo set, concluso sul 25-20.

Ciò nonostante, la reazione della squadra universitaria non si fa attendere: sul 2-0, l’MV Group si scatena e riesce a metter giù palloni importanti, convergendo come sempre sulle punte di diamante Vattovaz ed Allesch, ma avendo un buonissimo contributo anche dai centrali D’Orlando e Gambardella. Quello del Cus sembra un crescendo rossiniano, anche perché dopo aver vinto il terzo set, nella quarta frazione i triestini lasciano solo le briciole all’Aduna Volley: i veneti calano nettamente e subiscono un perentorio 15-25 che pareggia il conto dei set aggiudicati.

Si va quindi al tie-break ed è proprio la squadra targata MV Group che parte meglio: il team di Cuturic allunga sull’1-5, ma poi manca di quel cinismo necessario per portare a termine la missione. La “paura di vincere” ammorba le mani degli attaccanti gialloblù e Aduna Volley non si fa scrupoli nell’agganciare e poi superare il Cus: il sorpasso dei locali si conclude con un 15-13 che lascia l’amaro in bocca ai ragazzi triestini, che già sabato saranno impegnati in casa contro la Polisportiva Cornedo (PalaCus, ore 17:00).

Coach Jasmin Cuturic, a fine gara, commenta così: “Posso dire che è davvero un peccato, perché quando lotti e recuperi un 2-0 e inizi il tie break in quel modo, non è facile accettare di perdere questa partita. Quello di positivo è che si possono vedere i progressi fatti dalla squadra, è già la seconda volta di fila che riusciamo ad avere una reazione dal 2-0, ma poi chiaramente la paura di sbagliare, in alcuni momenti, ci frena. Dobbiamo fare il salto di qualità da questo punto di vista: lavoreremo già da subito per migliorare gli attacchi dal posto 4, dove abbiamo avuto delle difficoltà. Quello che mi è piaciuto, oltre alla reazione, è stata la correlazione muro-difesa e il fatto di aver messo giù molti palloni sul primo tempo: sono cose positive, che però dobbiamo attivare tutte assieme. Cominciamo nel frattempo a pensare alla partita di domani: se mostreremo di essere una squadra unita, sarà una gara differente da quella disputata all’andata sul campo del Cornedo”. Il tabellino del match:

ADUNA PADOVA-CUS TRIESTE 3-2 (26-24; 25-20; 20-25; 15-25; 15-13)

ADUNA: Chinello, Pravato 12, Zanatta 4, Sorgato 13, Barison, Marcovecchio 11, Melilli 13, Sartorato 8, Convento 7, Vianello, Ribon, Sella (L1), Uliana (L2). All. Riato

TRIESTE: Allesch 17, D’Orlando 15, Gnani 6, Sartori 7, Vecellio 1, Vattovaz 18, Gambardella 12, Princi 4, Gerdol (L1), Dose (L2), Michelon ne. All. Cuturic