Serie B: troppi cali di concentrazione per il CUS Trieste che perde in casa con Cornedo

Sconfitta casalinga per l’MV Group Cus Trieste, che nel match casalingo contro la Polisportiva Cornedo perde 3-1 al termine di una gara comunque combattuta, ma che purtroppo non ha portato alcun punto alla causa universitaria. Primi tre set molto intensi, con il Cus determinato a portare a casa il risultato ed un gioco che mette in difficoltà a tratti Cornedo: la prestazione di D’Orlando in centro, insieme al solito Allesch (19, top scorer dei suoi) porta il Cus sull’1-1 nei primi due set, dopo un buonissimo inizio dei vicentini.

Il Cus, però, soffre di cali di concentrazione e cinismo nei momenti determinanti: tutto questo si traduce nel 22-25 con cui Cornedo si porta a casa il terzo set. Gli ospiti difendono molto e riescono a mettere in campo un’ottima correlazione muro-difesa, bloccando i principali attaccanti dell’MV Group: le tre partite in sei giorni si fanno sentire, nelle file del team di Cuturic, che nel quarto set cede definitivamente e perde 19-25.

“Ci è mancata la concretezza nei momenti decisivi - queste le parole di Roberto D’Orlando, uno dei migliori per il team di Cuturic -; chiaramente c’è stato anche qualche errore arbitrale, che può ovviamente capitare, e che ci ha condizionato nel finale. Peccato, perchè non abbiamo portato a casa punti ma ora cercheremo di ricaricare le pile dopo un giorno di riposo e rituffarci a testa bassa in palestra per gli allenamenti, visto che dobbiamo portare a casa più punti possibili per la salvezza”. Il tabellino del match:

CUS TRIESTE - CORNEDO VOLLEY 1-3 (21-25; 25-19; 22-25; 19-25)

TRIESTE: Allesch, D’Orlando, Gnani, Sartori, Vattovaz, Gambardella, Michelon, Gerdol (L1), Dose (L2), Princi, Blasi A., Vecellio. All. Cuturic

CORNEDO: Preto, Cecchetto, Peserico, Mecenero, Cortese, Pegoraro, Formilan, Rossi, Bertoldi, Ingrassi (L), Marcante (K), Tovo, De Vicari, Visonà (L). All: Meneguzzo