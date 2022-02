Serie B: Cus Trieste a caccia di punti salvezza, domani la trasferta di Portogruaro

Mv Group Cus Trieste ancora a caccia di punti-salvezza: nel fine settimana, la formazione di Jasmin Cuturic sarà impegnata sul campo della Portomotori Portogruaro (sabato 26, ore 20:30 - Palazzetto dello Sport di Via Lovisa 9), un’altra diretta concorrente sulla quale il team universitario deve fare la corsa. Dopo l’ultima sconfitta, il gruppo triestino comunque non si perde d’animo e continua a lavorare alacremente in palestra: capitan Gabriele Gnani prende la parola, commentando un momento non semplice nel quale comunque la squadra sta dimostrando le sue qualità sul campo.

“È certamente un momento difficile, perché non siamo ancora riusciti a rientrare con tutto il gruppo causa Covid. Diciamo che in queste ultime partite l’aspetto positivo è stato il fatto che, seppur sotto nei set, siamo riusciti a reagire e rimontare, giocando una buona pallavolo: certo, ci manca quel quid in più nel finale, commettiamo ancora troppi errori nei momenti cruciali e questo è fondamentale ai fini dei risultati”.

Gnani ha poi aggiunto: “Il nostro girone è molto equilibrato, questa era la mia convinzione fin dall’inizio: a parte le prime due o tre formazioni della graduatoria, per il resto ce la possiamo giocare con tutti, a patto di non commettere troppi errori. Sono comunque abbastanza fiducioso che, continuando a giocare su questa linea d’onda e con questo atteggiamento, i risultati arriveranno e riusciremo a salvarci”.