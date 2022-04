Serie B: il CUS Trieste cade a Monselice contro un'inarrestabile capolista

Perde il Cus Trieste nel campionato di B di pallavolo maschile: quella di Monselice non era certamente la partita da cui fare punti, ma comunque la prova dei triestini non è stata del tutto negativa. I padovani si confermano la miglior squadra del campionato, con un gruppo compatto e grande cinismo nei momenti decisivi: la squadra di Cicorella è già matematicamente prima, ma fin dal primo set schiera tutti i titolari.

La partita è punto a punto fino al 10 pari, poi i padroni di casa riescono ad andare sul +4 ma un ottimo turno di Michelon al servizio riporta in gara il Cus: Vattovaz, con un paio di azioni pregevoli, porta gli ospiti fino al 24 - 22, poi la TMB con un ottimo muro su Michelon fa suo il set. Nella seconda frazione, i locali sembrano in controllo all’inizio: Cuturic fa entrare Princi per Blasi in palleggio ed innesca bene Gambardella ed Allesch; Vattovaz ottiene qualche buon risultato ma sono i centrali di Monselice a fare la differenza.

Monselice riesce infatti a portarsi sul 16 - 11, il giovane Sartori entra e si produce subito in un ottimo “ace”, ma la TMB utilizza le rotazioni per trovare energie fresche e aggiudicarsi anche il secondo set, questa volta con il punteggio di 25 - 17. Nel terzo set, l’MV Group non riesce mai ad entrare realmente in partita fatta eccezione per l’inizio: partenza 1 - 3, poi sono Drago e Borgato a riportare le cose a posto per la TMB.

Coach Cuturic prova a chiamare time out per arginare l’inerzia favorevole ai padovani, ma non serve perchè nonostante Vattovaz e Michelon, la correlazione muro-difesa della TMB ha la meglio. Finisce 3 - 0 per Monselice, che come detto si conferma team quadrato e con un modulo di gioco molto rodato, grazie a giocatori d’esperienza. Il tabellino del match:

TMB MONSELICE-CUS TRIESTE 3-0 (25-22; 25-17; 25-15)

Tmb Monselice: Beccaro 4, Drago 7, Vianello 6, Borgato 10, De Grandis 8, De Santi 13, Lelli (L),Bacchin 2, Dainese 2, Perciante, Rizzato, Trentin, ne Semeraro. All: Cicorella

Cus Trieste: De Blasi 2, Vattovaz 10, Allesch 9, D’Orlando 7, Gambardella 4, Michielon 3, Gerdol (L), Vecellio 1, Sartori 2, Princi, Dose, ne Berti e Gnani. All: Cuturic