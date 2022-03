Serie B: il CUS Trieste perde in casa il derby con Pradamano e sprofonda in classifica

Squadra in casa

Squadra in casa Cus Trieste

Perde in casa il volley maschile di Serie B targato MV Group CUS Trieste: la formazione di Jasmin Cuturic deve piegarsi 1-3 contro la neopromossa CCR Il Pozzo Pradamano, al termine di una gara dove il rammarico per il gioco prodotto e la qualità dimostrata è grande. La formazione triestina, infatti, dopo aver perso il primo set 20-25 riesce a reagire già nella seconda frazione: con il solito Allesch come trascinatore (21 i punti finali realizzati dal giocatore targato Cus), il gioco della MV Group è di buonissima qualità ed infatti arriva il successo nella seconda frazione, bilanciando così il conto dei set conquistati.

Subentra sul campo anche Samuel Princi che, dalla panchina, offre un ottimo contributo come palleggiatore e questo sembra aiutare in maniera sensibile un Cus che nel terzo set ingaggia un duello davvero notevole con Pradamano: arrivati sul 24-22, però, gli universitari commettono quattro errori punto diretti e non riescono a chiudere il set.

La formazione friulana ne approfitta e si aggiudica la frazione con un clamoroso 25-27: il contraccolpo psicologico è notevole e tutto questo si riflette nel quarto set, che viene nuovamente vinto da Pradamano, insieme alla partita. Il Pozzo sfrutta gli errori nei momenti topici della formazione di coach Cuturic, che dunque deve incassare un’altra sconfitta e si prepara per una nuova settimana in vista del prossimo impegno. Il tabellino del match:

CUS TRIESTE - IL POZZO PRADAMANO 1-3 (20-25; 25-17; 25-27; 17-25)

Cus Trieste: Allesch 21, D’Orlando 8, Gnani 1, Sartori 2, Vecellio 12, Vattovaz 13, Michelon, Gambardella 4, Blasi 1, Princi 1, Dose (L1), Gerdol (L2), Berti ne. All. Cuturic

Il Pozzo: Zanuttigh, Ferrara (L), Msafti, Vidotto, Forgione, Aita, Beltramino, Gottardone, Fregolent, Bensa, Cecutti, Feri, Dapit (L). All: Marchesini