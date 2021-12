Serie B: il CUS Trieste perde lo scontro diretto contro Il Pozzo, un 1-3 pieno di rimpianti

Sconfitta in quel diper iltargato MV Group:per una partita che rappresentava uno scontro diretto per i ragazzi di Cuturic, che però a differenza delle altre partite non sono riusciti a partire bene e con la stessa precisione. Aggressività, lucidità e concentrazione vengono a mancare nella fase iniziale del primo set ed infattine approfitta appieno con i migliori attaccanti, portandosi avanti di 4-5 lunghezze nel set: alla fine, nonostante le difficoltà, i triestini riescono a riportarsi in parità e, sul 25 pari, hanno anche la palla per portarsi avanti ma commettono un brutto errore e devono arrendersi.

I friulani, da questo set, traggono energia a piene mani e cominciano a battere fortissimo: il Cus accusa problemi di ricezione e, in attacco, è troppo prevedibile. Pradamano si aggiudica il secondo set facilmente ed a questo punto coach Cuturic effettua un paio di cambi utili a far rifiatare il gruppo. Aggressività, entusiasmo e divertimento: tre qualità che il Cus mostra nel terzo set, che viene vinto in maniera netta. Allesch e compagni si mettono a fare bene le cose facili e ottengono buonissimi risultati sul muro e difesa: 17 - 25 e set vinto per i triestini, che però nel quarto set hanno un black out totale.

Pradamano ricomincia a battere forte, il Cus non si sblocca ed anche in attacco non riesce a mettere giù un pallone, tanto che il set finisce a 10 per gli universitari, che devono arrendersi 3 - 1. Questo il commento finale di coach Cuturic: “E’ un peccato, perchè abbiamo lottato anche nei momenti più difficili. Direi che dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno, nel senso che riusciamo a tornare in partita anche nei momenti più difficili, ma comunque direi che, guardando la gara e tutta la settimana di lavoro, possiamo dire di aver giocato la partita più brutta per quel che riguarda muro e difesa. Dobbiamo capire le ragioni della sconfitta, ma anche ricordarci degli utili insegnamenti che i rovesci possono dare”. Il tabellino del match:

CCR IL POZZO - CUS TRIESTE 3 - 1 (28-26; 25-16; 17-25; 25-10)

CCR Il Pozzo Pradamano: Feri 13, Quer 8, Pegoraro 22, Ceccutti 12, Zanuttig 5, Bensa 3.

MV Group Cus Trieste: Vattovaz 15, Princi, Berti 5, Michelon 7, Gerdol (L1), Improta 3, Vecellio 4, Dose (L2), D’Orlando 4, Gnani 1, Blasi 2, Allesch 10, Gambardella, Sartori ne.