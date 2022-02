Serie B: il CUS Trieste può già dimenticare la sconfitta di Padova

L’ultimo weekend non è andato bene per l’MV Group Cus Trieste, che ha perso in quel di Padova contro la Kioene (3 - 2 il finale) ed ora si appresta a disputare due partite in questa settimana. Sì, perché giovedì 17 (ore 21:00 - Arbitri dell’incontro Silvia Pivetta e Francesco Cadamuro) al Palasport di Casalserugo - Via Cristoforo Colombo 1, il team di Jasmin Cuturic affronterà il recupero dell’undicesima giornata contro il Ravagricola Aduna Volley, formazione che occupa la settima posizione di classifica con 4 vittorie in 11 partite.

Il ds Gianluca Messina commenta il momento complesso in casa Cus Trieste: “È inutile nasconderci, siamo un un periodo nero e abbiamo portato a casa solamente un punto da quello che poteva essere uno scontro per ottenere punti importanti in chiave salvezza. Quest’anno ci sono tre retrocessioni nel nostro girone e, al momento, noi siamo inclusi negli ultimi tre posti in classifica: quello che di positivo si può salvare dalla gara di Padova è certamente l’attitudine del gruppo, capace di passare dal 2 - 0 per la Kioene al 3 - 2 finale, oltre alla prova del 2004 Matteo Sartori che si è fatto valere. Direi che va fatto un plauso a coloro che sono riusciti a dare una svolta dopo i primi due set”.

Il direttore sportivo ha poi aggiunto: “Giocheremo alle ore 21:00 a Padova dunque ci sono complicazioni a livello organizzativo e speriamo che, fra studio e lavoro, tutta la rosa potrà essere presente. Abbiamo cercato di lavorare per trovare un’altra data e spostare il recupero nel weekend, ma non è stato possibile: sarà una gara importantissima, visto che anche con Aduna Volley è un’occasione per fare punti e questo a noi serve molto, specie contro avversarie che possono lasciarci un minimo di margine. Dovremo andare lì con la mentalità di chi conosce il proprio potenziale e sa che potrà fare qualcosa di buono”.