Serie B: Cus Trieste, reintegro in rosa per Lorenzo Blasi

L’rimarrà “a riposo” anche per le prossime due gare di campionato: la Fipav, infatti, ha deciso di rimandare il campionato diancora per un pò, stante la situazione pandemica nazionale. In tale situazione, la squadra maschile ha fatto registrare due movimenti “di mercato” per quanto riguarda il roster a disposizione di Jasmin Cuturic: la società, di comune accordo con l’atleta, ha valutato uno stop del giocatore stante le condizioni di salute della sua spalla, che al momento non gli permettono di proseguire gli allenamenti e le partite.

Congiuntamente, l’MV Group annuncia il reintegro nella rosa dell’atleta Lorenzo Blasi, banda classe 1993 che già l’anno scorso aveva vestito la maglia del Cus Trieste. Queste le parole del DS Gianluca Messina: “Approfitteremo di questa pausa dalle gare per intensificare gli allenamenti e tenere alta la condizione fisica e tecnica. Ringraziamo Riccardo Improta per l’impegno profuso in questo inizio di stagione e ovviamente ci auguriamo che possa riprendersi il prima possibile; d’altra parte, siamo felici di annunciare il rientro di Lorenzo Blasi e auspichiamo possa dare un apporto importante alla squadra. E’ un giocatore di assoluto valore tecnico e fisico, che potrà darci una bella mano”.

Lorenzo Blasi, da par suo, commenta così il rientro in squadra: “Mi ero fatto male a febbraio scorso, dunque sono “fermo” da undici mesi ed è un’emozione notevole rientrare in campo. A livello di squadra, pur in una situazione non semplice, l’ambiente è buono: siamo tutti amici e l’idea è quella di risalire la china, per salvarsi senza playout e magari piazzarsi a metà classifica. A livello personale, posso dire di essere al 70% della condizione: da una parte cerco di gestire il ginocchio, che ogni tanto si gonfia ancora, ma dall’altra c’è tanto entusiasmo per questo rientro e spero che la mia presenza possa aiutare la squadra e dare una piccola boccata d’aria a livello di energia”.