Serie B: CUS Trieste, la salvezza passa dalla sfida di domani contro Massanzago

In casasi continua a lavorare, in vista del prossimo impegno: dopo la sconfitta casalinga con Zanè, il PalaCus sarà nuovamente la cornice del prossimo impegno del team di Cuturic. Domani (ore 17.00) in Via Monte Cengio arriverà infatti la, formazione veneta che già l’anno scorso i triestini avevano affrontato:, palleggiatore classe ’96, è certamente uno degli uomini più rappresentativi in questo momento ed è proprio lui la persona cui è affidata la consueta disamina settimanale in casa Cus.

Anzitutto c’è stata una disamina sull’ultima sconfitta: “Nella gara disputata sabato abbiamo visto sicuramente qualcosa di buono contro una delle squadre più forti del campionato, ma potevamo fare meglio ed approfittare del fatto che loro hanno giocato un po con il freno a mano tirato. Probabilmente se fossimo stati ancora più aggressivi, loro avrebbero alzato la loro qualità; certamente ci sono dei lati positivi di questa partita, ma pecchiamo ancora nei momenti clou. Questi alti e bassi non ci fanno avere continuità durante i tre set, ci sono sprazzi di buon gioco ma anche fasi in cui non riusciamo a rialzarci”.

Princi ha poi approfondito il programma da seguire in occasione della prossima pausa invernale: “La pausa natalizia è vicina, ma noi abbiamo già programmato con lo staff tecnico degli allenamenti per limare le nostre imperfezioni, che sono tante, e lavorare fisicamente in vista della seconda parte di una stagione che è certamente impegnativa”.

Focus, infine, sull'avversario di campionato di domani: “Sabato arriva una buona squadra al PalaCus: sicuramente hanno un livello di gioco molto simile a quello di Zanè, ma a mio avviso sarà comunque fondamentale cercare di vincere. Siamo penultimi e già da questo weekend è importante iniziare a macinare punti fondamentali per quello che è l’obiettivo finale, ovvero la salvezza”.