Serie B: CUS Trieste a testa altissima con la seconda della classe, Zanè si impone 3-0

Perde, ma esce dal campo a testa altissima l’di Serie B maschile: la formazione di Jasmin Cuturic, opposta alla seconda della classe, perde 0 - 3 a Monte Cengio, ma non demerita affatto. Una gara che ha visto tre set praticamente identici come andamento: Cus che va sotto all’inizio, poi recupera ma, che però si trova davanti un nucleo compatto e unito.

Rispetto alla sfida con Pradamano, l’atteggiamento è quello giusto per il Cus: Allesch e soci murano e difendono tantissimo, riuscendo a contrastare più volte gli attaccanti avversari. Il primo set inizia bene per il Cus, che lotta alla grande ma poi va sotto di cinque/sei punti e viene tenuto a distanza da un’Olimpia brava e cinica: la squadra ospite è un team forte a muro e in difesa, e si aggiudica il primo set 20 - 25. Stesso andamento anche nel secondo set, con una MV Group che comunque non molla e cerca di dar battaglia fino alla fine: Vicenza è brava a gestire un piccolo “tesoretto” e ad andare sul 2 - 0.

Nel terzo set, il Cus va sotto 3 - 9: ancora un altro recupero di quelli convincenti, grazie a grinta e voglia, ma nel finale la lucidità viene a mancare e così l’Olimpia può aggiudicarsi la partita. Questo il commento di coach Cuturic: “Sapevamo che avremmo affrontato un team forte, ma credo che ci siamo preparati bene ed abbiamo affrontato in maniera positiva l’incontro. Dispiace solo il fatto che in ogni set abbiamo avuto un piccolo black out che poi ci è costato caro, ma i ragazzi possono uscire dal campo a testa alta, soprattutto per il fatto che nei momenti difficili non si sono mai arresi ed hanno mostrato il giusto atteggiamento. Sono cose che dovremo portare con noi per la sfida di sabato, quando andremo a giocare una partita fondamentale per noi”. Il tabellino del match:

Cus Trieste - Olimpia Zanè 0 - 3 (20-25; 21-25; 18-25)

Cus Trieste: Vattovaz, Princi, Berti, Michelon, Vecellio, D’Orlando, Gnani, Blasi, Allesch, Gambardella, Dose (L1), Gerdol (L2), Sartori. All. Cuturic

Zanè: Poletto, Filippi, Sartore, Roman F., De Togni, Sartori, Maluai, Mazzarolo, Meda, Callegari, Baggio, Pranovi, Manfron (1°L), Roman A. (2°L). All. Soliman