Serie B: finalmente CUS Trieste, prima vittoria in campionato contro Padova

È arrivata: la prima vittoria nel campionato di Serie B di volley maschile, per l’, è diventata realtà. Al PalaCus diè andata in scena una gran bella lotta fra gli universitari e la Kioene Padova, formazione che si presentava a Trieste con una posizione di classifica più alta rispetto a Gnani e compagni. Il gruppo di Cuturic, però, è stato bravo a stringere i denti ed a non mollare mai, riuscendo a far sua una partita sporca, tirata, ma giocata con meno errori rispetto al solito: primo set molto combattuto, con l’MV Group che riesce a prendersi due punticini di margine ed a chiudere con una “sberla” di, bravo a finalizzare il 25 - 23.

Tanto equilibrio anche nel secondo set, visto che i giovanotti padovani non hanno intenzione di cedere così facilmente: la squadra di Cuturic, però, questa volta ha nervi più che saldi e ai vantaggi riesce a far suo anche il secondo set, portandosi così sul 2 - 0. Il terzo set, però, vede un calo di lucidità in Vattovaz e soci, che cedono di schianto e prestano il fianco all’entusiasmo di Padova: la Kioene non si fa pregare e riesce a far sua la frazione con un perentorio 15 - 25.

Nel quarto e decisivo set, però, emerge la voglia di vincere del team triestino: dopo l’equilibrio iniziale, l’allungo determinante sul 23 - 18 e poi la chiusura che decreta il 3 - 1 conclusivo e il decimo posto temporaneo per il Cus Trieste, che al quinto turno trova una bella vittoria, peraltro contro una diretta concorrente. Così il DS Messina a fine gara: “Finalmente ci siamo sbloccati; siamo molto contenti del risultato, un pò meno per come è arrivato. Si sono viste alcune cose buone, ma anche tante su cui dobbiamo lavorare ancora per arrivare a un livello ottimale; direi che chi ha fatto meno errori ha vinto, come al solito”. Il tabellino del match:

CUS TRIESTE - PALLAVOLO PADOVA 3 - 1 (25-23; 28-26; 15-25; 25-21)