Serie B: nuova sfida delicata per il CUS Trieste, impegnato in trasferta a Pradamano

Altra sfida importante, all’orizzonte, per l’: la squadra di Jasmin Cuturic sarà impegnata in trasferta questo weekend, contro un’avversaria di pari livello che rappresenta uno spartiacque importante per il campionato del team universitario. Oggi, in quel di(Palestra Comunale - Via Renati 7), il Cus Trieste affronterà infatti la CCR Il Pozzo ASD sotto la direzione di gara degli arbitri Salvatore Francesco Iovinella ed Elisa Vigato. Il ds del volley,, fa il punto della situazione in casa Cus Trieste: “Intanto diciamo che, a seguito della partita vinta contro Portogruaro, i ragazzi hanno guadagnato ulteriore entusiasmo. Gli allenamenti e le sedute di pesi sono andate bene e ho visto un gruppo che lavorate duro, in previsione di uno scontro diretto molto importante”.

La partita ha tante sfaccettature: “Innanzitutto è un derby e Il Pozzo è l’unica altra squadra che c’è in Friuli Venezia Giulia. Li abbiamo già incontrati in precampionato e sono un team assolutamente da non sottovalutare, testimone ne sia la recente vittoria contro la terza della classe Cornedo: sono quadrati, hanno un tecnico che ha grande esperienza e sarà certamente una partita durissima”.

Bisognerà anche tenere conto dell’ambiente: “Il loro campo è molto difficile, hanno un pubblico che segue con passione le loro partite e questa gara, a mio modo di vedere, può essere lo spartiacque della nostra stagione a livello di obiettivi. Una vittoria potrebbe smuovere molto la classifica, anche perchè c’è un blocco cospicuo di squadre che animano la fascia centrale della graduatoria e questo ci permetterebbe di guardare concretamente ai piani alti: diversamente, una sconfitta ci andrebbe a ridimensionare. Quello di cui sono sicuro è che i ragazzi affronteranno con la giusta mentalità questa sfida e invito tutti i nostri sostenitori a presenziare e, nel caso, di seguirci sulla nostra pagina Facebook per la diretta dell’incontro”.