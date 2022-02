Serie B: nuovo ko per il Cus Trieste, a Portogruaro finisce 1-3

Doveva essere una trasferta da conquistare a tutti i costi per guadagnare terreno nella corsa salvezza e invece si è rivelata un fallimento. Il CUS Trieste ha cominciato nel migliore dei modi il match di ieri contro il Portomotori Portogruaro, riuscendo a pareggiare senza problemi il conto set nei primi due parziali, per poi smarrirsi nei vantaggi della terza frazione di gioco.

Parte forte il Portogruaro, con Pilot in regia e senza grossi problemi, si porta avanti tenendo sempre almeno un break di vantaggio e il set si chiude sul 25-21. Secondo set in cui la musica cambia, partenza a rilento per i ragazzi di coach Renosto, che sull'8-16 per gli ospiti prova un doppio cambio, dentro la coppia d'esperienza Calderan-Gabana: complice l'intesa del Cus, i bianco verdi non riescono a vincere il set (19-25 il parziale). Ma è a questo punto che il Portomotori si compatta per affrontare il terzo set che si rivelerà una battaglia.

Nessuna squadra riesce ad allungare sull'altra, si arriva al 22-23 mantenendo sempre la situazione in equilibrio: la Portomotori sospinta dal pubblico di casa, opta per un cambio in regia, con Calderan che sfodera tutta la sua classe ed esperienza diffondendo tranquillità e sul 29-27 termina questo set infinito.

Il quarto parziale inizia di nuovo con le due squadre in equilibrio, ma il Porto riesce ad allungare e si porta sul 20-17: Trieste non molla, si rifà sotto ed è 22-22. Gli ospiti si bloccano un attimo e la coppia di martelli Grazzi-Bomben si dà da fare e la partita finisce, 25-22. Il tabellino del match:

PORTOMOTORI PORTOGRUARO-CUS TRIESTE 3-1 (25-21, 19-25, 29-27, 25-22)

PORTOGRUARO: Calderan, Vinante, Bomben, Grazzi, Bottosso, Trevisiol, Paludet (L), Milan, Pilot, Busatto, Gabbana, Bolzan, Bertacche, Lorenzon. All: Renosto

CUS TRIESTE: Allesch 17, D’Orlando 15, Gnani 6, Sartori 7, Vecellio 1, Vattovaz 18, Gambardella 12, Princi 4, Gerdol (L1), Dose (L2), Michelon ne. All. Cuturic