Serie B: ricomincia finalmente l’avventura del Cus Trieste in campionato

Ricomincia l’avventura anche per l’MV Group Cus Trieste, nel campionato di volley maschile di Serie B: la formazione di coach Jasmin Cuturic, dopo aver osservato lo stop voluto dalla FederVolley, riprenderà il suo cammino con uno scontro diretto. Domenica, infatti, Gnani e compagni affronteranno in trasferta la Kioene Padova ultima in graduatoria: appuntamento alle ore 17.00 alla Kioene Arena (Via San Marco 53, Padova), sotto la direzione di gara dei signori Daniele Toldo e Christian Fossi. Il ds Gianluca Messina, “deus ex machina” del Cus Volley, fa il punto della situazione in vista di questa partita delicatissima.

Queste le sue impressioni: “Lo stop imposto dalla Federazione è stato certamente una decisione doverosa e molto apprezzata, vista anche la curva pandemica. Peraltro, anche noi abbiamo riscontrato diverse positività. Il mercato ha visto in uscita Riccardo Improta e l’arrivo di Lorenzo Blasi, ma non dobbiamo nasconderci e possiamo dire che la situazione è piuttosto complessa. Lo stesso Blasi, infatti, ha subito un altro stop e non sarà utilizzabile nella prossima gara, cosiccome Berti e Vecellio che sono in attesa della visita medica per il rientro. Andremo a Padova con un team a cui mancheranno gli opposti e una banda e questo ha certamente condizionato la settimana di allenamenti. Per ritrovare lo smalto abbiamo anche sostenuto un’amichevole a Lubiana contro Ok ?rnu?e nella giornata di mercoledì: militano in seconda serie slovena ed è stato un test molto utile nell’ottica di ripresa dell’agonismo necessario per la partita”.

Infine, un approfondimento della prossima sfida: “Sarà uno scontro fondamentale, quello alla Kioene Arena. Loro sono una rivale diretta e dovremo trovare soluzioni concrete per sopperire alle nostre problematiche: certamente ci vorranno determinazione ed impegno per raggiungere l’obiettivo, che è quello della vittoria. In queste settimane ci siamo confrontati più volte per tenere unito il gruppo squadra e spero che si potrà vedere il risultato sul campo, sicuramente andremo a Padova con il coltello fra i denti”.