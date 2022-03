Serie B: sconfitta onorevole per il CUS Trieste contro la vicecapolista Zanè

Squadra in casa

Squadra in casa Asd Olimpia

Perde, ma con grande onore, il Cus Trieste targato MV Group nel campionato di Serie B di volley maschile: sul campo della seconda in classifica, l’Olimpia Zanè, i ragazzi di Jasmin Cuturic tirano fuori dal cilindro una prova gagliarda e orgogliosa, cedendo solamente al tie break contro l’esperta formazione vicentina. È stata una gara nella quale Cuturic ha deciso di utilizzare Vattovaz come opposto anziché nel suo tradizionale ruolo di centrale, ma i risultati si vedono fin da subito: il primo set, infatti, viene vinto 22 - 25 dai triestini che si presentano determinati e concentrati dando subito palla ad Allesch e aggiudicandosi così l’inizio di partita.

La squadra vicentina risponde nel secondo set, pure se il Cus non lascia passare nulla: è una frazione in cui si gioca punto a punto e solamente ai vantaggi l’Olimpia Zanè riesce ad imporsi. Il Cus, con il passare dei minuti, inizia a crederci sempre di più e si appoggia su un enorme Allesch (40 punti finali per lui) e su un Vattovaz molto positivo: l’MV Group domina il terzo set e lascia solamente 16 punti a Zanè, tanto che l’energia degli ospiti fa sembrare che la partita possa andare definitivamente nelle loro mani.

L’MV Group ha l’inerzia del quarto set dalla sua parte, ma a questo punto qualche errore di troppo e l’esperienza dell’Olimpia Zanè fanno la differenza: 25 - 20 il computo finale del quarto set e poi, al tie break, le pile di Gerdol e compagni sono esaurite, tanto che l’Olimpia si aggiudica set e partita. Sicuramente, in casa Cus, la consapevolezza di aver giocato un’ottima partita contro la seconda della classe; dall’altra parte, amarezza per aver conquistato solamente un punto invece che tre, ma comunque quella di Allesch e soci è stata una buona risposta sul campo, in attesa dei prossimi impegni. Il tabellino del match:

Olimpia Zanè-CUS Trieste 3-2 (22-25; 25-23; 16-25; 25-20; 15-10)

Zanè: Roman A., Poletto, Filippi, Roman F., De Togni, Sartori, Malual, Mazzarolo, Meda, Callegari, Baggio, Manfron (L). All. Soliman

Trieste: Blasi A. 2, Vattovaz 26, Gambardella 6, Michelon 4, Gnani 13, Allesch 40, Sartori 1, Gerdol (L1), Dose (L2), Berti, D’Orlando, Princi ne, Vecellio ne. All. Cuturic