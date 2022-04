Serie B: vittoria esterna per il CUS Trieste che però retrocede matematicamente

Vittoria fuori casa per l’MV Group Cus Trieste, ma non basta per agganciare i playout in Serie B di volley maschile: 2 - 3 il finale al Palasport di Trebaseleghe (Padova), dove i ragazzi di Jasmin Cuturic hanno lottato fino alla fine e hanno ottenuto la vittoria. Una gara che sembrava mettersi male, dopo un primo set perso pure lottando, ma l’atteggiamento degli universitari è quello giusto e la reazione d’orgoglio arriva puntuale: guidati dai punti di uno strepitoso Vattovaz (24) e dal solito Allesch (18), i triestini si prendono la seconda e la terza frazione, portandosi sull’ 1 - 2 e dunque iniziando ad accarezzare il “sogno” play-out.

Purtroppo, però, nonostante il buon gioco espresso, arriva un black out nel quarto set, complice anche l’aumento dell’intensità e del livello di gioco da parte di Trebaseleghe: i padovani dominano la quarta frazione e si portano sul 2 - 2, poi al tie-break il Cus non molla ed è deciso a vincere la gara. Gli universitari si portano avanti sull’11 - 14, poi la SilVolley aggancia a quota 14, ma alla fine è +2 per il Cus, che conquista così il 2 - 3 finale.

Un’ottima prestazione, specialmente con Alessandro Blasi che riesce a coinvolgere tutti gli attaccanti in maniera positiva e continua: purtroppo per il Cus, però, ci sarebbe voluto un 0 - 3 o un 1 - 3 per agganciare i playout e dunque la “corsa salvezza” di Gambardella e compagni si ferma a Trebaseleghe, con la matematica retrocessione in C. Il tabellino del match:

SILVOLLEY TREBASELEGHE-CUS TRIESTE 2-3 (27-25; 20-25; 19-25; 25-16; 14-16)

SilVolley Trebaseleghe: Niero 2, Kelly 19, Esposito 4, Rossi 7, Mason 18, Campagnol 15, Milano, Bernuzzi, Dinamo, Cattarin. All. Daldello

MV Group Cus Trieste: Allesch 18, D’Orlando 15, Vattovaz 24, Michelon 5, Gambardella 7, Gerdol (L1) 1, Dose (L2), Blasi A. 6, Gnani, Sartori, Vecellio, Princi, Blasi L. ne. All. Cuturic