Esercizi verso la normalità: all'Ausonia ripartono i corsi di yoga e di attività fisica (VIDEO)

A partire da giugno allo stabilimento Ausonia di riva Traiana ci si annoierà sempre meno. All'interno dello storico luogo balneare triestino, oltre all'ormai rodato appuntamento del giovedì con il gruppo dell'associazione Metamorfosys (con Raffaella Bellen e Donatella Plisco, nelle discipline dello hathayoga e pilates yoga), tutti i martedì sera dalle 20 alle 21 (ritrovo 19:30) arrivano i corsi dello studio fitness "La Fenice" (con Riccardo Valente, yoga postural e Zsanett Ratkai, energy dancemix e tonificazione). Quest'ultimo appuntamento viene inoltre riproposto anche il martedì ed il giovedì mattina dalle 9 alle 10.

A rendere ancora più dinamico il giovedì sera c'è anche l'Associazione ASD Grupp's di Trieste con il X training (cross training). "Grazie a queste proposte - così gli organizzatori dei corsi - lo stabilimento l'Ausonia contribuirà a riconfermare il proprio posto nel cuore degli appassionati che inseriscono l'attività fisica nei suoi spazi tra le dieci cose belle da fare in estate a Trieste".

I corsi, secondo quanto disposto dalle normative anti-CoViD-19, si svolgono a numero chiuso con prenotazione obbligatoria. Per informazioni ed iscrizioni sulle lezioni del giovedì bisogna rivolgersi all'associazione Metamorfosys (3471312034, questo il numero di cellulare da contattare). Per la lezione di yoga posturale del martedì contattare Riccardo Valente al numero 3481596566, mentre per l'energy dancmix e tonificazione del martedì sera (e le due mattine infrasettimanali) contattare Zsanett Ratkai al numero 366273345; infine per quanto riguarda l'x training del giovedì sera chiamare l'ASD Grupp's al 3381023091.