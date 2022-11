"Sport e ripartenza": a Basovizza 1 mese gratuito per i più piccoli

Sport e occasioni ludico ricreative sono importanti opportunità per il benessere psico-fisico dei giovani. E lo diventano ancora di più considerando il periodo della pandemia da poco concluso. Per questi moviti la società sportiva dilettantistica Zarja di Basovizza ha deciso di promuovere un progetto per incoraggiare i più piccoli ad approcciarsi all'attività sportiva, che negli ultimi due anni è stata praticamente assente dalle loro vite.

Il progetto ideato da Zarja, storica società carsolina che nel 2023 festeggerà il proprio centenario, è dedicato alle scuole elementari di Basovizza, Trebiciano e San Dorligo. Offe ai bambini tra i 6 e gli 11 anni la possibilità di provare, per quattro settimane, le diverse discipline sportive che si praticano nel centro sportivo di Loc. Basovizza, 269: calcio e tiro con l'arco sono le attività storiche, a cui si aggiungono le novità del padel grazie alla collaborazione con la asd V-Bora Padel e delle arti marziali, a cura della Scuola di Arti Marziali Tao di Trieste.

La società biancorossa mette a disposizione inoltre 2 furgoni per il trasporto dei ragazzi dalle scuole di Trebiciano e San Dorligo fino al centro sportivo. I dirigenti di Zarja sono a disposizione delle famiglie per ogni esigenza.