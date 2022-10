Spettacolo Zaule, cinquina alla Pro Fagagna

Vittoria esaltante per lo Zaule Rabuiese, che nella settima giornata del campionato di Eccellenza del Friuli Venezia Giulia regola l'insidiosa Pro Fagagna con un netto 5-2.

Ad Aquilinia i friulani passano in vantaggio dopo appena 10' con Cassin che sorprende la retroguardia viola in riparenza e insacca lo 0-1. Immediata la risposta della formazione allenata da Riccardo Carola: Lombardi al 18' sfrutta al meglio l'assist preciso di Venturini e pareggia i conti: 1-1. Il primo tempo si sta per concludere con un gol per parte, quando lo stesso Lombardi, di furbizia, sfrutta l'errore nel rinvio dell'estremo difensore avversario e mette in porta il gol del raddoppio: si va al riposo sul 2-1.

Gli ospiti non ci stanno, e nella ripresa scendono in campo motivati a raddrizzare il match. Al 50' ecco il gol del nuovo equilibrio: Tommasini trova l'angolo giusto da fuori area ed è 2-2. I padroni di casa alzano l'intensità e si riversano in avanti, a caccia del gol e dei 3 punti. È il 71' quando Podgornik svetta di testa sugli sviluppi di un corner battuto da Palmegiano e firma il sorpasso: 3-2. Passano solo 5 minuti: uno scatenato Palmegiano si mette in proprio e serve un assist al bacio per Lombardi che deve solo spingere in porta il pallone del 4-2 e festeggiare la tripletta personale. Nel finale Menichini in mischia fulmina il portiere e sigla il definitivo 5-2.

La vittoria proietta lo Zaule al quarto posto in classifica, a pari merito con Pro Gorizia e Chions.