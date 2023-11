Al Miela l'omaggio a Stanlio e Ollio, una dieci giorni tutta da ridere

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

La mostra si inaugurerà giovedì 30 novembre alle ore 17:00, presso l’atrio del palazzo della Casa del Cinema di Trieste per proseguire con le prime proiezioni al Teatro Miela. L’esposizione rimarrà poi aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 18:00, e si terrà all’interno del palazzo della Casa del Cinema in piazza Duca degli Abruzzi 3, mentre le proiezioni si svolgeranno presso il Teatro Miela Bonawentura. Sia la mostra che le proiezioni saranno a ingresso gratuito.

La mostra

L’attività espositiva dell’ Associazione Casa del Cinema di Trieste dopo le mostre “Sguardi, Alida Valli in mostra”, “Lo sguardo invisibile – fotografie di scena dei film di Gabriele Salvatores girati in Friuli Venezia Giulia” e “Quattro passi nel cinema di Pier Antonio Quarantotti Gambini” prosegue con un omaggio agli ancora amatissimi Stan Laurel e Oliver Hardy, ovvero Stanlio e Ollio. Il 30 novembre si aprirà infatti la mostra “Trieste ride con Stanlio e Ollio” organizzata dalla Casa del Cinema di Trieste e curata dal progetto “S.O.S. Stanlio e Ollio: salviamo le versioni italiane dei film di Laurel & Hardy”, in collaborazione con l’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica”.

Il progetto

Il progetto è curato da Enzo Pio Pignatiello, Simone Santilli e Paolo Venier. La mostra prevede l’esposizione di materiali iconografici legati al territorio, come flani pubblicitari pubblicati sulle pagine de “Il Piccolo” tra il 1930 ed il 1970 ed opere grafiche realizzate da autori triestini, tra cui Marcello Claris e Omero Valenti. Attrazione speciale dell’esposizione sono le celeberrime tavole umoristiche con didascalie a rima baciata del "Mastro Remo”, giornale triestino per ragazzi, popolare negli anni Trenta soprattutto per la pubblicazione delle divertenti avventure di Stan e Oliver di Olindo Missigoi, ispirate alle comiche di Stanlio e Ollio, autentici idoli delle matinée cinematografiche. Oltre al materiale esposto, la mostra presenterà degli extra di approfondimento alla carriera e alla vita di Laurel e Hardy con proiezioni di rarità e film recuperati e restaurati, conferenze tematiche e visite guidate.

Le chicche

Tra le chicche in cartellone, la proiezione della versione cinematografica italiana integrale de “I diavoli volanti”, il più vecchio doppiaggio della coppia Alberto Sordi-Mauro Zambuto ad oggi reperibile e l'unica importazione italiana in tempo di guerra dei lavori di Stan Laurel ed Oliver Hardy. Ad arricchire la proiezione saranno rivelate alcune nuove e inedite scoperte in merito al doppiaggio di questa pellicola. Inoltre, dopo il grande successo alle Giornate del Cinema muto 2022 e la presentazione alla Casa del Cinema di Roma, la rassegna proporrà in anteprima a Trieste la proiezione di una rarissima versione italiana di “Ladroni”. Verrà inoltre presentata in anteprima assoluta la ricostruzione work in progress di un film antologico finora considerato perduto. A 73 anni dalla loro ultima trionfale tournée in Italia, il progetto “S.O.S. Stanlio e Ollio” ha lo scopo, con un revival nostalgico, di promuovere iniziative culturali di varia natura tese alla valorizzazione dell’opera della coppia di artisti e di salvaguardare e recuperare in digitale le versioni italiane dei film da loro interpretati, e va configurandosi come progetto permanente, dedicato alla scoperta e allo studio dei materiali italiani di Laurel e Hardy.

Il programma

Giovedì 30 novembre ore 17:00 inaugurazione della mostra TRIESTE RIDE… CON STANLIO E OLLIO ore 18:00 “ASINI CHE VOLANO” I DIAVOLI VOLANTI (The Flying Deuces - 1939) 70’ ore 20:00 “EROI DELLA FIFA E FRATELLINI PAZZI” I FRATELLINI (Brats, Below Zero - 1930) 35’ “DONNE E GUAI” I FIGLI DEL DESERTO (Sons of the Desert - 1933) 65’

Venerdì 1 dicembre ore 09:00 > 11:30 “SHHHHH! TUTTI ZITTI… I GIOVANI RIDONO!” Mattinata per le Scuole aperta al pubblico con presentazione del Progetto e dei percorsi di restauro. Proiezione di materiali recuperati e restaurati.

Lunedì 4 dicembre ore 09:00 > 11:00 “SHHHHH! TUTTI ZITTI… I GIOVANI RIDONO!” Mattinata per le Scuole aperta al pubblico con presentazione del Progetto e dei percorsi di restauro. Proiezione di materiali recuperati e restaurati. ore 17:00 “PER APPROFONDIRE… RISATE A NON FINIRE” LAUREL E HARDY, UNA RISATA PER DUE (documentario - 2021) 66’ ore 18:30 “DONNE E GUAI” ABBASSO LE DONNE - Work in progress del recupero (Twice Two, Their First Mistake, Helpmates, Come Clean - 1931/1933) 55’ ore 20:00 “NOI SCIMMIE NON ANDIAMO A LAVORARE” PIANO… FORTE (The Music Box, Scram! - 1932) 40’ “NEI PAESI DEI BALOCCHI” AVVENTURA A VALLECHIARA (Swiss Miss - 1938) 72’

Martedì 5 dicembre ore 10:30 > 12:30 “SHHHHH! TUTTI ZITTI… I GIOVANI RIDONO!” Mattinata per le Scuole aperta al pubblico con presentazione del Progetto e dei percorsi di restauro. Proiezione di materiali recuperati e restaurati. ore 17:00 “NOI SCIMMIE NON ANDIAMO A LAVORARE” NON ANDIAMO A LAVORARE (Oliver the Eighth, Busy Bodies, Dirty Work - 1933/34) 64’ ore 18:00 “PER APPROFONDIRE… RISATE A NON FINIRE” LA GRANDE FESTA - Racconto di un film “perduto” (Hollywood Party - 1934) 15’ “ASINI CHE VOLANO” LEGIONE STRANIERA (Me and My Pal, Beau Hunks - 1931/33) 40’ ore 20:00 “STANLIO E OLLIO GUARDIE E LADRI PERDUTI E RITROVATI” LADRONI (Night Owls - 1930) 39’ “NEI PAESI DEI BALOCCHI” Proiezione evento in pellicola 35mm IL VILLAGGIO INCANTATO/NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE (Babes in Toyland - 1934) 74’

Lunedì 08 gennaio ore 10:00 > 12:00 “SHHHHH! TUTTI ZITTI… I GIOVANI RIDONO!” Mattinata per le Scuole aperta al pubblico con presentazione del Progetto e dei percorsi di restauro. Proiezione di materiali recuperati e restaurati. ore 18:00 “EROI DELLA FIFA E FRATELLINI PAZZI” STANLIO E OLLIO EREDITIERI (Tit for Tat, The Midnight Patrol, Laughing Gravy, The Laurel-Hardy Murder Case - 1930/35) 79’ ore 20:00 “STANLIO…PERDONA, OLLIO…NO!!” Proiezione evento in pellicola 35mm IL MAGRO… IL GRASSO… IL CRETINO! (Them Thar Hills, Their First Mistake, Helpmates, The Fixer-Uppers - 1931/35) 78’

Martedì 9 gennaio ore 09:00 > 11.30 “SHHHHH! TUTTI ZITTI… I GIOVANI RIDONO!” Mattinata per le Scuole aperta al pubblico con presentazione del Progetto e dei percorsi di restauro. Proiezione di materiali recuperati e restaurati. ore 18:00 “STANLIO…PERDONA, OLLIO…NO!!” PER QUALCHE MERENDINA IN PIÙ (Be Big, Perfect Day, Night Owls, Oliver the Eighth - 1929/34) 80’ ore 20:00 “STANLIO E OLLIO GUARDIE E LADRI PERDUTI E RITROVATI” RONDA DI MEZZANOTTE (The Midnight Patrol, Towed in a Hole, Hog Wild, Thicker Than Water - 1930/35) 72’